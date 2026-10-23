Вам буде цікаво! Читайте в номері за 24 жовтня

Торжество наполегливості

Для людей з інвалідністю дуже важливо адаптуватися до суспільства, яке не повинно їх відкидати. Один із найпоширеніших способів досягнення цієї мети – заняття фізичною культурою та спортом.

У Придністров’ї чимало параспортсменів, які прославляють республіку на міжнародних спортивних аренах найвищого рівня. Однак перемоги не приходять самі собою. В основі спортивних успіхів – багатогодинні тренування, наполеглива праця під керівництвом тренерів. Важливу роль відіграють і республіканські змагання: чемпіонати, першості та спортивні фестивалі.

Про те, як у ДУ «РСЦІ» відбувся фестиваль, присвячений Міжнародному дню білої тростини, наш кореспондент розповідає на восьмій шпальті газети «Гомін».

Якість найвищого рівня

Для членів комісій республіканського конкурсу «Придністровська якість», а також для журналістів, які висвітлюють його перебіг, настав напружений період. Вони безперервно відвідують установи, організації та підприємства республіки, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. І щоразу переконуються, наскільки широкий асортимент нової продукції виробляють наші суб’єкти господарювання та як наполегливо працюють над підвищенням її якості. Саме тому товари придністровського виробництва мають попит як у республіці, так і за її межами.

Про якісну продукцію вітчизняних виробників кореспондент нашої газети розповів на п’ятій сторінці свіжого номера тижневика.

55-річний шлях «Тиротексу»

Від першого будівельного кілка до мільйонів метрів тканини та комплектів постільної білизни – таким є шлях текстильного гіганта «Тиротекс». А почалося все в жовтні 1971 року, коли на південно-східній околиці Тирасполя розгорнулося масштабне будівництво. Його оголосили всесоюзним, а темпи робіт були приголомшливими. Найкраще їх характеризує не словесний опис, а музика оркестрової сюїти Георгія Свиридова «Час, уперед!».

У 1973 році було введено в експлуатацію першу чергу прядильного виробництва, яке стало основою всього технологічного процесу. Решту корпусів добудовували паралельно з випуском продукції.

Нині вироби «Тиротексу», поряд із продукцією «КВІНТу» та «Букета Молдавії», належать до найвідоміших торгових марок Придністров’я.

Про те, як текстильники починали творити історію підприємства, наш кореспондент розповів на шостій шпальті чергового номера газети «Гомін».

Крім того, творчий колектив нашого видання підготував низку матеріалів про:

повсякденну роботу органів державної влади;

церковні свята у придністровських селах;

спортсменів, які є гордістю республіки;

День тещі.

Головне фото з архіву Сергія Хохлова