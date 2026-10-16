Анонс газеты «Приднестровье» на 16 октября

234 года – много это или мало для города? За свою историю Тирасполь прошёл путь от пограничной крепости до промышленного и культурного центра, пережил разрушения, послевоенное восстановление и трагические события 1992 года. Сегодня он – столица Приднестровья, город с непростой судьбой и большими надеждами. О его прошлом и будущем – в материале «У Тирасполя всё впереди».

Для нее бухгалтерия не сухие цифры и бесконечные отчёты, а целая наука, в которой есть своя магия, красота и даже музыка. О профессиональном пути главного бухгалтера Каменской централизованной бухгалтерии читайте в зарисовке «Магия и красота цифр Галины Мирон».

Есть люди, рядом с которыми даже во взрослом возрасте чувствуешь себя ребёнком, потому что они по-прежнему остаются твоей опорой, мудрым советчиком и примером на всю жизнь. В преддверии Дня отца автор расскажет об Анатолии Никитовиче Власенко, которому скоро исполнится 92 года, о его непростой судьбе, большой любви и уроках. «Пока жив отец, мы всё ещё дети» — слова благодарности человеку, чьё тепло и поддержка остаются с нами навсегда.

Для дубоссарца Руслана Ротаря нет безнадёжно испорченных вещей: старый чемодан, любимая сумка или забытая видеокассета могут получить второй шанс. Унаследовав от деда мастерство и бережное отношение к труду, он научился находить необычные решения там, где другие уже готовы сдаться. Почему для него ремонт не столько заработок, сколько возможность сохранить ценное и помочь людям, читайте в материале «Философия ремонта».

Они кочевали в Приднестровье тысячелетие назад и вернулись спустя восемьсот лет. Они хорошо понимают язык соседей, но, если перейдут на родной тюркский, вы вряд ли поймёте их. «Бирлик – единство» – очерк о гагаузском народе в постоянной рубрике «Народ как река».

Осень располагает к уютным вечерам, но и в эту пору есть место движению, творчеству и новым увлечениям. В этом выпуске «Лучших подруг» познакомимся с миром спортивных танцев, узнаем, как обычные гипсовые фигурки превращаются в маленькие произведения детского творчества, и соберём идеи, которые помогут сделать дом тёплым и по-настоящему своим.

«Был в Каменке когда-то зоопарк», маленький мир дикой природы: медведи, олени, павлины, лебеди и десятки других обитателей, ради которых сюда приходили целыми семьями. Вспомним об одной из самых дорогих сердцу достопримечательностей города в одноименном материале.

Недавно в редакцию нашей газеты пришёл турист Якоб Кляйн – молодой человек, студент из Мюнхена, где он учится на астрофизика. Якоб специально выбрал время для путешествия, чтобы избежать излишнего беспокойства во время знаменитого и очень многолюдного фестиваля Октоберфест. Однако здесь он охотно посетил наши местные юбилейные торжества. Подробности читайте в зарисовке «От Октоберфеста на День Бендер».

Не приходилось ли вам примерять на себя чужую судьбу? Это когда всё в жизни относительно неплохо, но есть те, у кого лучше или, скажем так, по-другому. «Блестящий» – небольшая поучительная зарисовка в рубрике «Житейские перекрёстки».