Вам буде цікаво! Читайте в номері за 17 жовтня

Два шляхи вирішення конфлікту
У черговому номері газети «Гомін» відбудеться прем’єра нової рубрики – «Експертна думка». Перший гість – директор бюро політичних досліджень «Медіатор», політолог Сергій Широков.
На шостій шпальті він ділиться з читачами власним баченням стану переговорного процесу між Молдовою та Придністров’ям. Красномовною характеристикою може слугувати цитата з інтерв’ю з відомим політологом: «Існує лише два способи врегулювання конфліктів: або мирними, політичними засобами за столом переговорів, або силовим шляхом на полі бою. Третього не існує». Ми обираємо перший.
День народження столиці
Протягом кількох днів жителі столиці святкували 234-й день народження улюбленого міста, «найкращого на Землі». Тирасполь та його мешканців об’єднує спільна доля, адже будь-який населений пункт – це не просто територія, а насамперед люди, які там проживають. Численні біографії, немов квіти, органічно вплітаються у строкатий і багатоголосий міський вінок.
Про те, як придністровці відсвяткували іменини столиці республіки, які припадають на Покрову Пресвятої Богородиці, читачі можуть дізнатися з матеріалу, опублікованого на 3-й шпальті свіжого номера газети.
Про людей, які готують сани влітку
Жовтень – місяць, коли підбивають підсумки складної та напруженої роботи з підготовки підприємств життєзабезпечення до осінньо-зимового сезону, адже зима вже не за горами. Це повною мірою стосується і працівників галузі теплопостачання.
Цього року вони зробили все можливе, щоб зменшити кількість проривів на теплових мережах – як магістральних, так і внутрішньоквартальних, а також підготувати відповідне обладнання та мережі до роботи в умовах зимового пікового навантаження. Однак їхні можливості були обмежені фінансовими ресурсами, які надходять від споживачів теплоенергії у вигляді комунальних платежів. Боржників серед них чимало, а загальна сума заборгованості становить мільйони рублів. Проте вони зробили все можливе, щоб узимку було тепло і в будинках, і в установах, організаціях та на підприємствах.
Про ступінь готовності теплового господарства загалом у республіці та у Кам’янці зокрема, нашим кореспондентам розповіли відповідальні фахівці. Їхні звіти – на 4-й шпальті чергового випуску «Гомону».
Крім того, творчий колектив видання підготував низку публікацій, у яких йдеться про:
- зміни в законодавчій базі;
- традиційні Покровські читання, що відбулися в головному виші республіки;
- успіхи юних талантів із Дубоссар;
- якісні товари вітчизняних виробників;
- рецепти української кухні.
Головне фото Ольги АЗАРОВОЇ