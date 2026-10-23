Анонс газеты «Приднестровье» на 24 октября

Совсем недавно приднестровская столица отметила 234-ю годовщину со дня основания. Это праздник, который объединяет поколения, напоминает о богатой истории Тирасполя и даёт повод поразмыслить о будущем. Каким город встретил очередной день рождения, что удалось сделать за минувший год и какие перемены ждут тираспольчан? Об этом – в интервью с главой государственной администрации Тирасполя Илоной Петровной Тюряевой «С заботой о столице».

Наша газета продолжает проект «Экспертный клуб», где нет главного и второстепенного, где нет протокола, а есть открытый откровенный диалог. Журналисты за одним столом с приглашёнными гостями, экспертами в разных областях, говорят об актуальном, о том, что касается каждого. На этот раз заседание прошло на площадке министерства иностранных дел, а отвечал на вопросы журналистов руководитель дипведомства Виталий Викторович Игнатьев. Подробнее — в материале «Диалог вместо ограничений».

В Новокотовске есть место, где читателей встречают как добрых соседей. Уже почти 30 лет Людмила Сирияк хранит книжный мир родного села, знакомит детей с литературой и мечтает написать книгу о земляках, чьим трудом создавалась история села. Подробнее – в материале «В уютном книжном царстве».

Что объединяет первые танцевальные шаги, шахматные победы, творческие открытия и воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь? Для многих дубоссарцев ответ связан с одним адресом — Дворцом детско-юношеского творчества. В октябре ему исполняется 75 лет, и к юбилею здесь готовят особенный подарок. Какой? Узнаете из зарисовки «Дворец, где живёт детство».

У каждого поколения — свои вопросы, открытия и способы смотреть на мир. Сегодня молодёжь ищет ответы не только в книгах и разговорах с друзьями, но и в цифровом пространстве, пробует себя в разных увлечениях, учится на собственных ошибках и строит планы на будущее. В рубрике «ЭтаЖи» вы услышите искренние голоса нового поколения.

Сегодня специально изготовленные жилища для полезных насекомых существуют и даже набирают популярность среди прогрессивных, экологично мыслящих садоводов и огородников. О полезных крылатых опылителях, ведущий одиночный образ жизни, и о том, как мы им можем помочь, в рубрике «Окно в природу» расскажет эссе «Отель для одиноких пчёл».

Гояны – настоящая жемчужина Дубоссарского района и всего Приднестровья, здесь можно насладиться живописнейшими видами на Днестр и его окрестности. Эту красоту ценят художники и туристы, но сегодня мы хотим рассказать не о них, а о местных жителях, среди которых много замечательных людей. Подробности — в материале «Село», поднявшееся наверх».