Анонс газеты «Приднестровье» на 17 октября

Новости ГУ

В субботнем выпуске газеты «Приднестровье»: о профессии бухгалтера, медработниках, спасающих жизни  в ковид-госпиталях,  героях Великой Отечественной, прекрасных уголках нашей республики и многом другом.

С тех самых пор, как появились деньги, то есть тысячи лет назад, человечество ведет бухгалтерию. То есть учет и контроль финансов и товаров. В средневековье проблемы бухучета считались не менее важными, чем фундаментальные вопросы математики. А что делает современный бухгалтер, кто это вообще и как им стать – об этом журналист издания расспросил  Ольгу Поликарпову, Генерального директора ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учет».

О трех медицинских сестричках, которые сегодня работают на передовой — в ковидном госпитале. О трех женщинах разных возрастов, но с одинаково большим чувством ответственности и любви к выбранной некогда профессии. О трех ангелах спасения – в публикации газеты.

Даже спустя 75 лет  открываются  новые тайны о тех, кто погиб  в Великую Отечественную войну.    В материале    «Солдат домой мечтал вернуться»  читатели узнают о том,  как родные искали и нашли  могилу  Иосифа Фельдмана,  приднестровца, погибшего в 1942 году при обороне Туапсе.

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 года, и она считалась почетнее всех остальных медалей. «Отвагу» давали за героические действия,  когда, по мнению командования, награждаемые до ордена почему-то немного «не дотягивали».  Герои очерка «за Отвагу» из Слободзейского района —  Федор Мищенко, Карп Емельянов и Петр Добров.

Васильевка – совсем маленькое село на севере Рыбницкого района, где едва ли наберётся полсотни жителей.  Но это маленькая частичка нашей республики – в материале «Васильевка: большие надежды маленького села».

Мы, приднестровцы, не всегда сознаем, какими богатствами обладаем. О легендах приднестровского села Мокра в материале «Предания отчего края».

Время скоротечно. Это отлично понимаешь, когда растишь ребёнка, когда вместе с ним проходишь все этапы жизни — до года, детский сад, школу… О том, что время не остановить, и с годами оно только ускоряет свой ход, читайте в «Личном отношении».

«Лампа Аладдина» почти новая, но блок питания уже вышел из строя. Удастся ли главному герою найти замену? Обо всем этом, с юмором и лаконично: «Маска».

 И по традиции: сканворд, гороскоп и  фото дня.