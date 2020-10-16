Анонс газеты «Приднестровье» на 17 октября

В субботнем выпуске газеты «Приднестровье»: о профессии бухгалтера, медработниках, спасающих жизни в ковид-госпиталях, героях Великой Отечественной, прекрасных уголках нашей республики и многом другом.

С тех самых пор, как появились деньги, то есть тысячи лет назад, человечество ведет бухгалтерию. То есть учет и контроль финансов и товаров. В средневековье проблемы бухучета считались не менее важными, чем фундаментальные вопросы математики. А что делает современный бухгалтер, кто это вообще и как им стать – об этом журналист издания расспросил Ольгу Поликарпову, Генерального директора ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учет».

О трех медицинских сестричках, которые сегодня работают на передовой — в ковидном госпитале. О трех женщинах разных возрастов, но с одинаково большим чувством ответственности и любви к выбранной некогда профессии. О трех ангелах спасения – в публикации газеты.

Даже спустя 75 лет открываются новые тайны о тех, кто погиб в Великую Отечественную войну. В материале «Солдат домой мечтал вернуться» читатели узнают о том, как родные искали и нашли могилу Иосифа Фельдмана, приднестровца, погибшего в 1942 году при обороне Туапсе.

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 года, и она считалась почетнее всех остальных медалей. «Отвагу» давали за героические действия, когда, по мнению командования, награждаемые до ордена почему-то немного «не дотягивали». Герои очерка «за Отвагу» из Слободзейского района — Федор Мищенко, Карп Емельянов и Петр Добров.

Васильевка – совсем маленькое село на севере Рыбницкого района, где едва ли наберётся полсотни жителей. Но это маленькая частичка нашей республики – в материале «Васильевка: большие надежды маленького села».

Мы, приднестровцы, не всегда сознаем, какими богатствами обладаем. О легендах приднестровского села Мокра в материале «Предания отчего края».

Время скоротечно. Это отлично понимаешь, когда растишь ребёнка, когда вместе с ним проходишь все этапы жизни — до года, детский сад, школу… О том, что время не остановить, и с годами оно только ускоряет свой ход, читайте в «Личном отношении».

«Лампа Аладдина» почти новая, но блок питания уже вышел из строя. Удастся ли главному герою найти замену? Обо всем этом, с юмором и лаконично: «Маска».

И по традиции: сканворд, гороскоп и фото дня.