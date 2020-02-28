В субботнем номере газеты «Гомін» 29 февраля вы сможете прочитать:

Грудью защитил Родину

Первым значительным событием юбилейного года стало чествование памяти Ивана Солтыса. Мемориальные мероприятия состоялись во многих культурно-просветительских заведениях Каменского района. Самые масштабные, конечно же, были организованы на малой Родине героя – в Кузьмине.

Залог успешного развития общества и государства

Наиболее многочисленной и активной общественной организацией, объединяющей воинов-интернационалистов, является «Приднестровское общество дружбы с Кубой». Объединившись десять лет назад, участники военно-стратегической операции «Анадырь» и товарищи по службе в Группе советских военных специалистов на Кубе (ГРВСК) уже немало сделали для установления исторической справедливости и для военно-патриотического воспитания нашей молодежи.

Парад профессий – 2020

Ярмарка учебных мест с таким названием привлекла внимание около 400 посетителей: в первую очередь – старшеклассников со всех школ Каменского района и студентов местного политехнического техникума, которые желают получить профессии, актуальные на приднестровском рынке труда.

Сама себе требовательный судья

Четыре года назад жители Фрунзенского сельского Совета подавляющим большинством голосов доверили судьбу своей малой родины на ближайшие пять лет Светлане Вадимовне Котовской, в неравнодушии и хозяйственности которой они убедились за несколько лет ее предыдущей работы в сельсовете заместителем главы, и. о. начальника административного территориального управления.

Путь к самосовершенствованию – в преодолении самого себя

Приднестровские спортсмены покоряют новые вершины. Недавно воспитанник МОУ ДО «СДЮШОР борьбы им. Г. М. Баданова г. Бендеры Артем Деляну дебютировал в чемпионате Европы среди взрослых спортсменов. Он принял участие в соревнованиях среди борцов греко-римского стиля в весовой категории до 55 кг и занял 7-е место. Его наставник Андрей Вяльшин оценил этот результат как удовлетворительный.