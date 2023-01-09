Главная забота – собственное здоровье

На протяжении всего прошлого года мы знакомили посетителей сайта с обзорами материалов республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», и посвященных Году здравоохранения в Приднестровье. Работа по освещению ситуации в медицине на страницах газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» носила системный характер. В итоге газетных материалов на эту тему накопилось столь много, что мы не успели опубликовать все подготовленные обзоры в течение ушедшего календарного года. Но мы привыкли отдавать долги. Поэтому в начале года нынешнего мы представим читателям еще три обзора. Первый представлен вашему вниманию.

В статье газеты «Приднестровье» «Новые инициативы» речь идет о поощрении со стороны государства тех, кто сдает нуждающимся кровь, обеспечении доноров в день сдачи крови бесплатным питанием или денежной компенсацией, размер которой должен быть кратным стоимости предоставляемого обеда.

Эта тема, но уже в более широком аспекте, продолжена на страницах «Приднестровья» публикацией под названием «Кровь для спасения жизней». О процессе создания банка крови читателям республиканской газеты рассказывает заведующая отделением переливания крови ГУ «РКБ» Леся Калындрузь.

Главной здравницей Приднестровья называют Каменский санаторий «Днестр». О том, чем она сегодня живет можно узнать из публикации газеты «Приднестровье» под заголовком «Весомый вклад в общий успех здравницы».

В традиционной подборке коротких материалов газеты «Приднестровье» под рубрикой «Одним абзацем» сообщается о проходящей в республике неделе профилактических мероприятий, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Темы развития медицинской инфраструктуры, ее доступности и качества медуслуг оставались у газетчиков в приоритете весь 2022-й, объявленный в республике Годом здравоохранения. Не последнее место в этом отведено медицинскому центру «ТираМед». В статье газеты «Гомин» под названием «Современная медицина в самом центре столицы» рассказывается о многочисленных медицинских услугах, которые оказывают пациентам специалисты этого центра.

О вреде такой пагубной для организма человека привычки, как курение читателям газеты «Гомин» рассказывают, как раз в международный день отказа от курения. И заголовок статьи воспринимается как настоятельный призыв – «Если вам не безразличны ваши близкие – бросайте курить как можно быстрее».

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» рационально использует потенциал своей традиционной рубрики «Коротко о главном». В одном сообщении – новость о планах минздрава закупить пять аппаратов для гемодиализа, а также обустроить ещё одно отделение гемодиализа в профилактории «Тиротекс»; во втором – призыв к почетным донорам республики зарегистрироваться в лечебных учреждениях по месту жительства для получения выплат за 2022 год.

«Шатёр здоровья» развернули на площади у Каменского районного Дома культуры. Под его импровизированной крышей каждый желающий смог проверить свое самочувствие. О том, как это проходило – в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Культурные мероприятия на севере республики».

Три последующих материала газеты «Адевэрул Нистрян» посвящены оптимизации отрасли.

В статье «Оптимизация медицины в Приднестровье» все «за» и «против» процесса объясняет министр здравоохранения Кристина Албул.

«Здравоохранение – самая финансово затратная отрасль, поэтому средства необходимо расходовать рационально. Оптимизация позволит высвободить средства, за счет которых можно повысить заработную плату медработникам», – рассуждает в публикации газеты «Адевэрул Нистрян под заголовком «Изменения и оптимизация» премьер-министр Александр Розенберг.

В материале газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Оптимизация медицины: важно и давно ожидаемо» высказаться дали самим медикам. Главный врач Рыбницкой центральной районной больницы Ангелина Молдовская говорит о нехватке специалистов, о большой нагрузке на врачей, о готовности роддома принимать рожениц из Каменского района. Главврач Слободзейской больницы Алена Лапина – об обслуживании большого количества невостребованных коек.

В еще одой заметке «Адевэрул Нистрян», опубликованной в рубрике «Коротко о главном», автор делится радостью: в ПМР первым десяти пациентам выполнили высокотехнологичную операцию по замене суставов. И все за счет средств республиканского бюджета.

«Флюорография может спасти». Этот назидательный заголовок статьи «Адевэрул Нистрян» призывает читателей газеты своевременно делать флюорографию – один раз в год. Процедура эта безболезненная и безвредная.