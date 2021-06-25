Анонс газеты «Приднестровье» на 26 июня

Субботний номер газеты «Приднестровье» открывает статья о людях, которые в субботу будут отмечать профессиональный праздник. Также читателей ждут рассказы об удивительных людях других профессий и увлечений.

«От диплома к внедрению» — в этой публикации автор расскажет о молодых рационализаторах с НП ЗАО «Электромаш». Они удешевили и упростили до тех пор работавшую на предприятии технологическую цепочку, а заодно создали предпосылки для выпуска на заводе продукции, от заказов на которую ранее приходилось отказываться. В основу одного из этих ноу-хау, кстати, легла дипломная работа выпускника Приднестровского госуниверситета, который после этого влился в коллектив «электромашевского» КБ.

О встрече и захватывающем разговоре с увлеченным человеком, Виталием Гороховским читайте в газете в день изобретателя и рационализатора. «Когда интервью подошло к концу, мой герой вручил мне целую охапку огурцов – самого разного вида и размера. «Попробуете дома, какие огурцы выведены и выращены нами, сорта здесь все разные!», — улыбнулся он. Так закончилась наша встреча с приднестровским ученым. Да-да, представьте себе, именно с ученым!»

Для молодого архитектора, скульптора и просто красивого и интересного человека – не существует понятий «не могу» или «не умею». Житель села Красненькое Анатолий Белый с детства привык добиваться поставленной цели, какой бы трудной она не была – в спорте или творчестве – скульптуре и архитектуре. В свои тридцать лет он уже успел сделать многое, но самая большая задумка ждёт своего воплощения….Читайте материал «Я построю замок своей мечты!»

«Во времена, когда ещё по всей округе лютовали татары, и первые постоянные жилища приднестровцев были невидны, неказисты, поселился тут один из первопроходцев по имени Михаил. Был ли он из казачьего роду-племени или из числа правобережных выходцев – теперь трудно сказать; но был, судя по всему, не робкого десятка, если осмелился поставить свою крытую камышом мазанку под самым носом у коварного, неумолимого врага». Историческая драма «Конь за ладью» на страницах газеты.

Как поступить человеку, увидевшему выпавшего из гнезда птенца или жука-оленя, ползущего по горячему тротуару? Кто-то пройдёт мимо – дела! А кто-то бережно перенесёт жука в безопасное место, а птенца постарается вернуть в гнездо, или приютит у себя, чтобы, выкормив, отпустить на волю… О людях, беззаветно любящих природу и своими поступками делающих этот мир добрее, рассказ «Планету спасут добрые дела».

Лето – это счастье. Это когда говоришь «пора домой», и друзья вдруг становятся грустными. Но не отговаривают, но понимают, но провожают до подъезда, чтобы по пути еще немного поболтать. О том, какие завтра всех вас ждут приключения, о том, что нужно исследовать город и поперек, и вдоль. Ведь впереди – целое лето. Впереди – целая жизнь… Авторские рассуждения-воспоминания о лете читайте в материале «И само собой все начнет происходить…»

«Встречи», — так назвал материал постоянный читатель газеты Василий Гурковский. «Они у каждого из нас по жизни бывают такие, которые запоминаются на всю жизнь, — пишет он. И дальше рассказывает о мимолетных знакомствах с такими публичными людьми как знаменитый военный летчик Девятаев, вратарь Яшин, политик Жириновский… Автор уверен, впереди еще будут и другие встречи, и будет что еще рассказать.

И еще об одном, не менее интересном человеке, но уже о нашем земляке, рассказывает в прошлом спортсмен, а ныне кандидат педагогических наук, автор многих статей, москвич Владимир Наровский. Его герой — Александр Семёнович Курлат, без которого сегодня трудно себе представить зарождение и развитие гребного спорта в Тирасполе и республике. Он — человек и тренер большой и удивительной судьбы, корнями глубоко вросшей и тесно переплетающейся с жизнью родного города и Днестра.

Кроме этого на страницах издания — гороскоп, истории одного дня, календарь магнитных бурь, приметы июля.