Анонс газеты «Приднестровье» на 3 октября

Из той молодёжи, что приходит работать в школу по окончании вуза, в первые годы отсеивается большинство, но зато оставшиеся, прошедшие «инициацию», как правило, остаются надолго. Их, понятно, прельщают не оклад, комфорт или престиж, а нечто другое, трудно объяснимое посторонним людям. Для учителя русского языка и литературы столичной ТСШ ГК №18 Татьяны Милюковой важно, какими людьми станут её ученики. Подробнее расскажет очерк «Больше, чем профессия».

Что может удерживать человека в одной профессии больше четырёх десятилетий? Для Зои Мельник ответ прост — дети, которые каждый день возвращают ей энергию и интерес к жизни. А ещё школа, ставшая для неё местом, где переплелись педагогика, традиции и семья. Подробнее — в материале «Сердце, наполненное любовью».

Первый урок она репетировала дома и думала, что никогда не научится быть учителем. Сегодня за плечами Людмилы Тимчук более пятидесяти лет в школе, десятки выпусков и множество историй. О том, чему научили её эти годы и какие моменты учитель бережно хранит в памяти, узнаете из очерка «Урок длиною в жизнь».

Если вы увлечены — надо работать. Несмотря ни на что. Таков принцип Анастасии Мельниковой, создательницы танцевальной студии «Амели», которой исполнилось 10 лет. Как из детского увлечения выросло дело всей жизни, читайте в зарисовке «Амели»: зажигать, учить, вдохновлять».

Более четырёх десятилетий работает в Бендерской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида учитель-дефектолог Людмила Михайловна Бучачая. Отличный работник народного образования ПМР, профессионал с огромным опытом работы с особенными детьми и чутким отзывчивым сердцем, когда-то она пришла сюда по направлению совсем юной. О мастерстве педагога – в материале «Мудрость и опыт учителя».

В этом году сёла Тея и Токмазея Григориопольского района отмечают юбилейные даты — 315 и 235 лет. Что связывает их между собой? Какие общие дела и свершения роднят жителей двух соседних сёл? Конечно же, это одна на двоих история. И одно настоящее. Видимо, и единое нераздельное будущее… Чем гордятся, как празднуют, за что болеют душой — в субботнем номере газеты в рубрике «Новая милая малая родина».

Что можно увидеть сквозь акварельную дымку? Знакомые пейзажи, едва различимые силуэты, человеческие характеры и то, что невозможно разглядеть с первого взгляда. Алла Присакарь уже много лет ищет баланс между точностью и свободой, превращая воду, краску и бумагу в мир ускользающих мгновений. Об этом – в зарисовке «Акварель – честный материал».

Есть что-то бесконечно притягательное в архивных поисках. Временами, листая пожелтевшие страницы, кажется, что путешествуешь на машине времени. «Рукопожатие сквозь время» – материал о библиографических открытиях, которые удалось сделать одному путешественнику.