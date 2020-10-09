Анонс газеты «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» на 10 октября

в субботнем выпуске главной газеты страны:

90 лет исполняется одному из старейших учебных заведений республики — Тираспольскому медицинскому колледжу им. Л.А.Тарасевича.

Когда выпускники этого учебного учреждения выходят в большую жизнь, а потом возвращаются и рассказывают о своих победах, педагоги счастливы. «Чья школа?!» Об этом — в материале «Одно призвание на всех».

Как же сильно отличается восприятие истории на уровне справочной литературы от живого, личного восприятия. Но отправившись в одно из приднестровских сел за легендами журналисты нашли нечто большее, нашли… «Микроклимат в Дубово».

Главными темами для обсуждения в приднестровских соцсетях начала октября стала инициатива правительства о проведении ЭКО для тех семей республики, которые состоят на учете как бесплодные, а также непрекращающиеся проблемы с безопасностью личного автотранспорта. В обзоре соцсетей можно будет прочесть об извечном споре водителей и пешеходов и решить, кто прав.

Свою жизнь Марина разде­лила на две части. Первая – это то, что было раньше, до роковой, страшной автоаварии восемь лет назад, вторая – после неё. «Это был переломный момент в моей жизни, но я сильная, и со всем справилась!» — говорит она. Научилась шить, печь кондитер­ские изде­лия. И не только… О Марине Алексеенко читайте в материале «Розы и маки от Марины».

Плед, какао с молоком, кот у ног, пирог с яблоками, аромат корицы… Об одном из этих атрибутов осеннего уюта читайте в субботней рубрике «География приднестровской кухни» в материале «Пирог «Папа, оставь нам кусочек!».

Традиционно в номере новости страны и мира, советы рубрики «Во саду ли в огороде» и гороскоп.