В субботнем номере газеты «Гомін» 19 сентября вы сможете прочитать:

Государственный орган, который стоял у истоков

становления Приднестровья, отметил 30 лет

Важной частью политической жизни республики является Центральная избирательная комиссия (ЦИК). 11 сентября 1990 Временный Верховный Совет ПМССР принял постановление о формировании ЦИК по выборам депутатов высшего законодательного органа республики.

О ценах, инфляции и дефляции

С наступлением летнего сезона, как всегда, в нашей республике подешевела плодоовощная продукция, и мы наблюдаем скидки уже второй месяц подряд. Экономисты такую ситуацию называют дефляция, что означает снижение уровня цен, то есть процесс, противоположный инфляции, это следует отметить как положительный фактор.

Преодолевая все новые рубежи

Сэмюэл Смайлс писал: «Количество прожитых лет еще не свидетельствует о долголетии; жизнь человека измеряется тем, что она в течение него успела сделать и почувствовать». Очевидно, именно эти слова известного шотландского писателя и реформатора лучше всего характеризуют героя нашего очерка.

Необычный подарок от архивистов республики к 75-летию Великой Победы

Государственная служба управления документацией и архивами ПМР (ГСУДА ПМР) представила на официальном сайте http://gsuda.gospmr.org/ электронную версию документального сборника из серии «Твои люди, Приднестровье» под названием «Есть такая профессия – Родину защищать» – книгу о наших знаменитых земляках, которым пришлось пройти через горнило войны.

Лелеем язык, или Как предотвратить суржик

Предлагаем вам, уважаемые читатели, поговорить сегодня о культуре украинской речи, его чистоте. Ведь мы как носители литературного языка должны заботиться о его грамотном применении не только составляя тексты заявлений или выступая с очередной речью. Согласитесь, качество нашего ежедневного общения также характеризует нас в глазах окружающих.