Главный редактор республиканской газеты «Приднестровье» Александр Карасев удостоен ордена «За заслуги» II степени.

Соответствующий указ в канун 70-летия Александра Борисовича подписал глава государства. Залуженную награду редактору вручила начальник Государственной службы СМИ Лидия Колодка.

Где бы ни работал коренной тираспольчанин Александр Карасев, в комсомольских и партийных органах, в средствах массовой информации, возглавляя Тираспольский техникум коммерции, он всегда писал: спешил поделиться с читателями тем, что его волнует, рассказать о том, что происходит вокруг, что заботит земляков. И всегда со знанием того, о чем писал. Раз за разом, год за годом наряду с обретением жизненного опыта происходило становление профессионального журналиста, ставшего впоследствии членом Союза журналистов СССР, России и ПМР, Союза писателей Приднестровья, заслуженным работником народного образования, автором многочисленных книг и публикаций в центральных и республиканских органах печати Советского Союза, России, Молдавии, Приднестровья.

Делиться с читателями самым сокровенным, информировать о происходящих событиях – неизбывная потребность Александра Борисовича. Вот уже три с половиной года он возглавляет коллектив республиканской газеты «Приднестровье», являющейся официальным изданием Верховного Совета и Правительства. За это время газета обрела новое лицо, она стала более интересной, а значит, читабельной. Не случайно при этом что именно редактор является главным генератором идей и вдохновителем новых тем и социальных проектов. Его неуемной энергии, неравнодушию ко всему, что происходит вокруг, желанию сделать газету лучше, отвечающей современным требованиям и вызовам, а главное, нынешним запросам читателей можно только позавидовать. Это то, что в официальных документах сухо зовется «активной жизненной и гражданской позицией». Александр Борисович этим живет, всегда и везде, он «дышит» газетой. А потому можно не сомневаться, впереди новые публикации и новые социальные проекты.

Как отметил в ходе церемонии вручения государственной награды Александр Карасев, его заслуги – это заслуги сотрудников редакции. Вместе они ежедневно трудятся над созданием позитивного имиджа Приднестровья, пишут новейшую историю страны. За 26 лет сотнями миллионов строчек она легла на газетные полосы почти 7 тысяч номеров «Приднестровья», а также изданных редакцией книг, проведенных конкурсов, изготовленных баннеров, реализованных проектов, имеющих большое общественное значение. Подшивки «Приднестровья» – это тома книг о жизни республики и ее людях, которые навсегда останутся в истории нашей страны. И отрадно, что этот нелегкий труд коллектива редакции и его руководителя по достоинству оценен государством и обществом.