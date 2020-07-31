В субботнем номере газеты «Гомін» 1 августа вы сможете прочитать:

Роль Черноморского казачьего войска в защите ПМР

В конце 80-х – начале 90-х годов в Советском Союзе в общественно-политической жизни произошли большие изменения, создали угрозу целостности советского государства. Эти процессы вызвали движение по возрождению казачества, которое на протяжении своей многовековой истории было собирателем и защитником Отечества.

День памяти и скорби

1 августа в Приднестровье традиционно проводится республиканский День Памяти защитников Приднестровской Молдавской Республики и мирных жителей, погибших в ходе вооруженного конфликта 1992 года.

Пища богов или пыль дьявола?

Древние мифы рассказывают, что когда-то древнегреческие боги пили амброзию, запивая ее нектаром. И поэтому чуть позже, когда с этим растением человечество столкнулось в жизни, а не в сказке, пришлось переоценивать устоявшиеся взгляды.

Тропинка ее жизни

Член Союза писателей и Литературного фонда Приднестровья, учительница украинского языка и литературы столичной гуманитарно-математической гимназии, член правления Тираспольского общества украинской культуры «Червона калина» Елена Гешко реализует свои знания, способности и таланты не только в области образования, но и уделяет значительное внимание творческой деятельности.