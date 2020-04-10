В субботнем номере газеты «Гомін» 11 апреля вы сможете прочитать:

Обращение Президента ПМР к народу Приднестровья

в связи с распространением в стране коронавируса

Уважаемые приднестровцы!

Я искренне надеюсь, что вы меня услышали. Уверяю: я буду рядом с каждым, с каждым гражданином Приднестровской Молдавской Республики. Здоровья вам. Не болейте, будьте дисциплинированы и ответственны. Вместе мы с минимальными потерями сумеем побороть этот вызов, сохраним приднестровский народ и приднестровское государство.

Права человека в период пандемии COVID-19

«COVID-19 является тестом для нашего общества, мы все учимся и адаптируемся, реагируя на вирус. Человеческое достоинство и права должны быть в центре этих усилий, а не тем, о чем вспомнят в последнюю очередь», – отметила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Этим ООН хотела выделить ключевые принципы, которыми должна руководствоваться власть при реагировании на пандемию COVID-19, и поддержать государство в том, чтобы сделать эти мероприятия полностью соответствующими правам человека а, следовательно, более эффективными.

Забота о человеческой жизни и счастье –

это первая и единственная законная задача Правительства ПМР

Редакция республиканской газеты «Приднестровье» провела «Прямую линию» в формате «Вопрос – ответ» с руководителем Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса генерал-майором Русланом Мовой. К «Прямой линии» присоединились и читатели республиканской газеты «Гомін».

На самом деле очень важно, чтобы рядом были неравнодушные люди

Режим чрезвычайного положения, республиканский карантин и требование оставаться дома – так живет Приднестровье несколько недель. Даже в этих жестких условиях продолжается работа неравнодушных граждан, закаляется волонтерское движение.

В списках не значится

Давно отгремела Великая Отечественная война, однако она оставила по себе еще много неизведанного. Всей правды узнать уже невозможно, но позаботиться о том, чтобы она стала общим достоянием – наш святой долг.

В Григориопольском районе местные школьники, исследователи и краеведы постоянно ведут поисковую работу.

Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень

В последнее воскресенье Великого поста церковь празднует торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вербное Воскресенье – это одна из самых значимых дат в жизни каждого христианина. Светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи и в 2020 году приходится на 12 апреля.