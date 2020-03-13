Тематика публикаций очередного субботнего выпуска главной газеты республики разнообразна. Каждый читатель найдет в номере то, что заинтересует именно его.

Ржавая вода. Она нередко течет из наших кранов. Хотя платим мы за чистую воду полностью и вовремя. Откровенный разговор корреспондента Сергея Ирошникова с Генеральным директором ГУП «Водоснабжение и водоотведение» Александром Горицей.

Ольга Муравова… Она появи­лась в городе энергетиков в 80-м, после окончания Одесского кулька (так в советские времена называли все культпросветучилища). И уже тогда было ясно, что на днестров­ском небосклоне разгорается зве­зда. О ху­дожественном руководителе ДК «Энергетик» читайте в материале нашего корреспондента Галины Безносенко «Огонек по имени Ольга».

«ИМЕНЕМ ЖЕНЩИНЫ» – в наших городах есть улицы широкие, с многоэтажками, интенсивным движением, есть и небольшие, тихие, утопающие в зелени, с ухоженными клумбами вдоль частных домов. И немало из них носят женские имена.

Людям свойственно воспринимать окружающую среду как данность. А между тем, мир, наш маленький мир постоянно меняется. И перемены, как всякие перемены, неоднозначны – что-то нравится, что-то нет. Даже не пытаясь быть объективным, автор материала Михаил Фернет «Что такое «парк»?» делится впечатлениями.

Уехать за пределы родины в поисках лучшей жизни и все же вернуться домой. Таких случаев сегодня немало. Таких жизненных историй достаточно. Об одной из них читайте в субботнем материале Милы Ивановой «Тянет на родину, и все…»

Ко дню рождения подруги возник вопрос: что подарить? Подсказали: есть в Рыбнице мастерица по изготовлению оригинальных подарков. Интервью Дины Листюгиной с мастером по изготовлению кукол Натальей Агеевой («У куклы тоже есть душа»).

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