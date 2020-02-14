В субботнем номере газеты «Гомін» 15 февраля вы сможете прочитать:

Эффективный метод патриотического воспитания молодежи

В военно-спортивном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие команды Министерства внутренних дел (МВД), Министерства обороны (МО), Министерства государственной безопасности (МГБ), Министерства юстиции (МЮ), Государственной службы охраны (ГСО), Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ), а также воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища и Республиканского кадетского корпуса МВД ПМР.

«Покупай приднестровское!» в Интернет пространстве

В рамках «Дней науки» на кафедре «Прикладная информатика в экономике» Рибницкого филиала ПГУ имени Т. Г. Шевченко состоялась встреча в формате вебинара по совместной работе над проектом Торгово-промышленной палаты ПМР «Покупай приднестровское!»

Общение с ветераном – это для нас большая честь

Ветераны для нас – это живая легенда. Мне выпала большая честь побывать в гостях и пообщаться с жителем Григориопольского района, инвалидом, ветераном Великой Отечественной войны Федором Платоновичем Филоненком.

К Дню памяти и славы воинов-интернационалистов

Когда на уроке истории учительница спросила, чьи родители или знакомые служили в Афганистане, никто в классе не поднял руку. И только возвращаясь домой, я вспомнила, что один из родственников выполнял интернациональный долг в этой далекой стране. Хотя дядя Толя часто заходит к нам в гости, я никогда не слышала, чтобы он рассказывал о своей службе.

Флорбол в Каменском районе

Использовав в заголовке практически неизвестное широкой читательской аудитории слово, начинать эту статью, конечно же, нужно с объяснения его значения. Флорбол – это разновидность хоккея с мячом. Играют в него в закрытых помещениях на твердом ровном полу. Именно эти две особенности и присутствуют в заимствованном у англичан названии этого вида спорта: floorball (floor – пол + ball – мяч).

Февральский снег весной пахнет

15 февраля православные верующие отмечают Великое Сретение Господне. В этот день церковь вспоминает события, описанные в Евангелии от Луки: встречу со старцем Симеоном младенца Иисуса в Иерусалимском храме на сороковой день после Рождества.