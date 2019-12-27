В субботнем номере газеты «Гомін» 28 декабря вы сможете прочитать:

Новогоднее чудо

Этого предпраздничного действа ежегодно ждут в каждой семье, где есть маленькие дети. Ждут и взрослые – чтобы еще раз окунуться в сказку. В минувшее воскресенье в приднестровской столице состоялся парад Дедов Морозов с последующим открытием центральной елки.

На Театральной площади под вечер собрались сказочные персонажи. Карнавальное шествие проследовало по центральной улице города к площади Александра Суворова.

Итоги уходящего года

Подводя итоги уходящего года Вадим Красносельский провел большую пресс-конференцию для местных и молдавских СМИ. На встрече с Президентом присутствовали руководители органов власти, министерств, ведомств, государственных служб, главы государственных администраций городов и районов республики, а также Первый Президент ПМР Игорь Смирнов.

Спортивная гордость республики

Традиционным событием в жизни государства является проведение церемонии чествования лучших спортсменов и тренеров-преподавателей. Как и в прошлом году, торжественное мероприятие состоялось во Дворце Республики.

Живут у нас счастливые и свободные люди и права у всех одинаковые

Главному закону государства исполнилось 24 года. Дату 24 декабря в Приднестровье празднуют еще с 1995 года. Отметили ее и в столичных учебных заведениях.

Приднестровское – значит качественное!

На прошлой неделе в столичном Дворце культуры состоялось торжественное событие – церемония награждения лауреатов XVII Республиканского конкурса «Приднестровское качество – 2019», в которой приняли участие лучшие предприятия нашего государства.

Январь идет – нам праздники несет

Новогодние и Рождественские праздники занимают особое место в душе каждого украинца. Вступая в новый год, начиная новый отсчет времени, у них появляется потребность освятиться лучшими чувствами, искренне пожелать друг другу счастья и здоровья, мира и согласия в семье и в стране. В мировоззрении наших предков Новый год как граница, отделяющая старое от нового, то, что умирает от еще не рожденного, считался своеобразным порталом в будущее.