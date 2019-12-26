В праздничном новогоднем номере газеты «Приднестровье» 28 декабря читайте:

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Дорогие читатели! Как хорошо, что этот Новый год мы опять встречаем вместе. Согласитесь – отмечать праздники всегда веселее в большой компании. А количество подписчиков «Приднестровья» – это внушительная армия. Нашу газету читают школьники и пенсионеры, предприниматели и бюджетники, руководители предприятий и их подчинённые. Но есть и то, что объединяет всех наших читателей, – это интерес к жизни как таковой, желание сделать её чуточку лучше… Как менялось народное настроение праздника на страницах газеты «Приднестровье» в материале «Новогодне-газетная ностальгия»

В рубрике «Милая малая Родина», материал «Не кольский вояж». Кольский полуостров расположен на крайнем севере России. Омывается водами Баренцева, а на юге и востоке Белого морей. Площадь около 100 тысяч км². Площадь нашего Никольского вместе с окрестностями значительно меньше. Село «омывают» волны южного, степного моря. Итак..

Новые слова и дела уходящего года

В этом году на протяжение года словарный запас приднестровцев пополнялся новыми словами и выражениями. За ними стоят конкретные дела, достижения, успехи, преобразования, и об этом наша газета писала на своих страницах в течение года. Давайте вспомним, какие слова и фразы появились и какими делами они были подкреплены. Итак, что запомнилось и вошло в обиход по версии нашей газеты.

Никого не ставят равнодушными НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ, и. конечно, наших хозяюшек заинтересуют рецепты Приднестровской кухни, афиша выходного дня и гороскоп на 2020 год!