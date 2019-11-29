Читайте в субботнем номере «Приднестровья» новые интересные материалы, которые мы с энтузиазмом готовим для вас:

«Вплоть до вхождения Приднестровья в состав России, территория нашего края подвергалась разорительным набегам, служила ареной боевых действий…» О некоторых исторических событиях земли приднестровской читайте в статье «Юрты в Карагаше».

Тираспольчанин Максим Казаку, ставший чемпионом мира по кикбоксингу, рассказывает читателям газеты о своем выборе вида спорта, как он готовится к соревнованиям, и кто был его самым тяжелым противником.

С конца августа и весь сентябрь во всех СМИ и даже на лавочках было разговоров, что про фонтан в центре столицы. Как это бывает, за кулисами события незамеченным остаётся исполнитель, чьим трудом был в срок сдан объект. В статье «Рисковать и выигрывать» вы познакомитесь поближе с Дмитрием Добровым и деятельностью ООО «Энергоремстрой».

Завтра уже декабрь, но прежде чем любимый сад погрузится в полу дрёмное состояние, его следует подготовить к предстоящим холодам. Статья «Готовим сад к зиме» вам расскажет о важных советах подготовки растений к зимней спячке.

В рубрике «Форум» читайте о письмах наших читателей. Также вас ждет афиша и личный гороскоп. Немаловажно узнать и о магнитных бурях декабря…