… И слово журналиста отзовется

Сейчас самое время для того, чтобы оформить подписку на республиканские газеты с получением их во втором полугодии. Об этом перманентно напоминают нынешним и потенциальным подписчикам сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». На них, а также на их коллегах из редакций газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян», лежит основная нагрузка и ответственность за эффективное проведение подписной кампании, а также ее конечные результаты.

Публичной площадкой, где представлены главные печатные издания страны, являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Они в постоянном режиме проходят в городах и селах нашей республики, обычно весной и осенью. Это время, когда их жители отмечают дни рождения родного села или города. А какие именины без того, чтобы вместе собраться, и как следует повеселиться на общем празднике.

Так совсем недавно было в с. Спея Григориопольского района. Здесь праздник выдался двойным – и храм села, и открытие нового парка. Ранее на пустыре высадили деревья, обустроили тропинки и зоны отдыха, а также детскую площадку. Значительный объем работ был выполнен в ходе шести субботников, в которых участвовали сами сельчане. В дальнейшем здесь планируют оборудовать сценическую площадку.

Караваями встречали жители села дорогих гостей из районной госадминистрации, депутатов гор-райсовета. Почетные гости перерезали символическую ленточку, обошли уютный парк, который, безусловно, станет любимым местом досуга сельчан. Были в этот день и выступления коллективов художественной самодеятельности, и награждения, и выставка изделий декоративно-прикладного творчества.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» совместно с работниками местной почты провели в рамках храмовых празднеств традиционную акцию «День подписчика».

В ее ходе подписчикам, прежде всего, потенциальным презентуются газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета». По итогу у республиканских газет появились новые подписчики. Отрадно, что к работе сотрудников ГУ «Приднестровская газета» в рамках акции приобщились и студенты ПГУ, проходящие сейчас в госучреждении производственную практику.

Побудительным мотивом к подписке на республиканские печатные издания стало и получение определенных выигрышных бонусов теми, кто и в следующее полугодие решил идти рука об руку с главными газетами республики. Как итог – оформление десятков квитанций на любимые приднестровцами издания с получением их с 1 июля этого года.

Вместе с тем напомним желающим подписаться на республиканские газеты, издающиеся на трех официальных языках: не надо ждать, подписная кампания носит постоянный характер. Это возможно сделать в любой день с получением газет со следующего месяца.

Фото Александра Скарлыгина.