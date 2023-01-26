Итоги озвучены, планы составлены

В ГУ «Приднестровская газета» состоялось ставшее уже традиционным ежегодное отчетное собрание.

В его ходе отчеты о творческой деятельности в прошлом году представили руководители редакций республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», а также структурных подразделений госучреждения. В основе выступлений – три главных параметра. Первый, читатели вовремя получили все запланированные к выпуску номера официальных печатных изданий Верховного Совета и Правительства. Второй, повысившееся качество публикаций. Третий, укрепление обратной связи с читателями.

Формы взаимодействия с ними были самые разные: творческие конкурсы, «круглые столы», встречи с читателями, фотовыставки, презентации, акция «День подписчика» и др. И все это в условиях, в том числе внешних, которые не назовешь легкими.

Журналисты республиканских газет писали о том, что приднестровцев по-настоящему волнует. Актуальными, а главное, востребованными читателями оставались публикации о реализации программы капвложений, оптимизации системы здравоохранения, работы в условиях внешнеэкономических ограничений и энергетического кризиса производителей отечественной продукции, работе учреждений образования, культуры, спорта, деятельности органов законодательной и исполнительной власти. Прошлый год стал знаковым в отношении трех ветвей власти к власти четвертой – СМИ. Они строились на основе взаимного уважения и понимания той роли, которую средства массовой информации играют в жизни общества, формировании его настроений.

Немаловажным направлением совместной работы редакций и структурных подразделений ГУ «Приднестровская газета» является продвижение печатных изданий. Их информация должна доходить до как можно большей читательской аудитории. Именно поэтому важно укреплять связи с почтовиками, руководителями органов исполнительной власти, экономических агентов, проводить массовые акции, такие как «День подписчика» в храмовые праздники населенных пунктов республики и др. Ведь именно свежие номера газеты буквально на следующий день становятся уже исторической летописью нашей жизни, которые будут вечно храниться для потомков в архивах.

Расширение круга читателей газет сегодня невозможно представить без активного развития современных информационных систем в Интернете. Этому направлению в ГУ «Приднестровская газета» уделяют особое внимание. Республиканские газеты представлены на собственных сайтах, во всех социальных сетях и мессенджерах. Оперативные и актуальные публикации на просторах Интернета под логотипом «Приднестровья», «Гомина» и «Адевэрул Нистрян» находят отклик у самой различной аудитории, отличающейся сегодня чрезвычайной мобильностью. И это не конкуренция, не соревнование, это органический симбиоз традиционных печатных форм подачи информации и электронных. И все ради одного – оперативного распространения объективной информации о событиях, ежедневно происходящих в нашей республике.

В ходе отчетного собрания поднимались и другие важные темы. В частности, улучшение внешнего облика республиканских газет, подготовка молодых кадров, наставничество, сотрудничество в этом с ПГУ, оказание помощи в развитии официальных языков ПМР, улучшение условий труда сотрудников учреждения. Кстати, здание, в котором расположено ГУ «Приднестровская газета», по решению руководства республики включено в программу капитальных вложений.

Со слов благодарности всем и каждому сотруднику начал выступление директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов. «Все наши маленькие достижения стали возможными лишь при объединении усилий. Только в общей связке мы сможем реализовать намеченные на нынешний год планы. Их воплощение в жизнь сделает республиканские газеты еще более качественным информационным продуктом, вне зависимости от того, в какой форме подается информация. Мы единый организм, работаем сообща. В этом и есть залог успеха реализации наших совместных планов при поддержке отраслевого министерства, учредителей республиканских газет», – констатировал руководитель ГУ «Приднестровская газета».

Примечательно, что различного рода творческие проекты, которые инициируются входящими в ГУ «Приднестровская газета» редакциями газет, находят всемерную поддержку со стороны министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это вдохновляет коллективы на поиск новых форм взаимодействия с читателями, налаживания обратной связи с ними.

Реализации творческих планов от имени заместителя Председателя Правительства Станислава Касапа пожелал журналистам его советник Андрей Чорба.

«Из всего сказанного в ходе собрания мне становится понятным, что в учреждении работают люди, которые болеют за общее дело. Спасибо за ваш труд. Проблемы, безусловно, есть, но общими усилиями нам под силу их решить. И поддержка со стороны государства обязательно будет», – заверил Андрей Чорба.

Итоги озвучены, планы составлены, журналисты вновь окунулись в работу по подготовке очередного номера. Развернув его страницы, кликнув мышью компьютера, приднестровцы вновь узнают правдивые новости о жизни родного края.