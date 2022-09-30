У суботньому номері газети «Гомін» 01 жовтня ви зможете прочитати:

Активна молодь – майбутнє держави

Триденний Форум молодіжних виборчих комісій (МВК) відбувся в Придністров’ї на базі табору «Дністровські зорі». Понад сто учасників з усієї рес- публіки дістали можливість подискутувати, запозичити досвід попередніх поколінь у галузі політики та соціології, а також завести багато нових знайомств.

Про перебіг події «Форум МВК-2022» читайте на стор. 1.

Спеціальний рейс в історичне минуле

У Бендерах відбулася незвичайна екскурсія на тролейбусах: фортецю, Тріумфальну арку, пам’ятник Потьомкіну та ще багато пам’ятних місць побачили пасажири. Познайомитися з історією міста можна було протягом двох днів абсолютно безкоштовно. Оглядову екскурсію організувало Агентство з туризму спільно з держадміністрацією Бендер.

Як відзначили Всесвітній день туризму у Бендерах, читайте на стор.4.

Осінь життя, як і осінь року, зустрічайте без печалі

«Мені в липні виповнилося 83. Знаєте, як мене вітали подруги? Підійшли гуртом до вхідних дверей і не стали натискати на кнопку домофону, а заспівали «Зеленеє жито, зелене». Сусіди відчинили їм, бо знали, що це моя компанія. Ми славно відпочили, десятки пісень виконали, аж нам з ближніх балконів плескали в долоні й просили продовження концерту», – розповіла Алла Юхимівна Попович.

Де брати гарний настрій, жагу до життя та оптимізм, коли вже на пенсії і маєш не один десяток років, читайте на стор. 5.

Футбольні баталії в підрозділах силових відомств

Першого жовтня Державний митний комітет відзначає 30-річчя заснування служби. Свій ювілей митники вирішили відзначити спортивним заходом та організували турнір з міні-футболу.

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