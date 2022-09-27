Шанс подписаться на газеты

Постоянной площадкой, где могут быть представлены главные печатные издания страны, являются храмовые праздники населенных пунктов Приднестровья. Они – самый оптимальный шанс оформить подписку на главные республиканские газеты. Об этом неустанно напоминают нынешним и потенциальным подписчикам сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». На них, а также на их коллегах из редакций газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян», лежит основная нагрузка и ответственность за эффективность подписной кампании и ее результаты. Этому служат традиционные акции «День подписчика», которую сотрудники ГУ «Приднестровская газета» проводят совместно с коллегами из ГУП «Приднестровская газета».

Храмовые праздники в режиме нон-стоп проходят в городах и селах нашей республики и нынешней осенью. Это дни, когда их жители отмечают дни рождения места, «где ты появился на свет». А какие именины без того, чтобы собраться вместе, и как следует повеселиться на общем празднике. Такой в день Чуда архангела Михаила прошел и в с. Тея Григориопольского района. В числе почетных гостей – депутат Верховного Совета по избирательному округу №8 «Южный» Владимир Пелин.

Порадовала концертная программа, подготовленная силами коллективов художественной самодеятельности местного Дома культуры. Особое место в празднике села заняло чествование заслуженных граждан, супружеских пар с 50-летним стажем совместной жизни, новорожденных в этот год.

Вкусным дополнением к сельскому празднику стали национальные блюда, порадовала выставка всего того, что произрастает на щедрой григориопольской земле, и в наибольшей степени цветочных композиций. Тут уж вовсю расстарались тейские хозяюшки.

Не остались в стороне от праздничной атмосферы и журналисты республиканских газет, сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». В Тее они вместе с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» выступили организаторами традиционной акции «День подписчика». В ее рамках презентуются газеты «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян», входящие в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Воспользоваться представившимся шансом поговорить с потенциальными читателями о подписной кампании сотрудники ГУ «Приднестровская газета» просто не имели морального права. Тем более, что у нее непрерывный формат – подписывайся в любой день.

Сельчане обращали внимание на красочные стенды с логотипами республиканских газет.

Усилия сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», а также непосредственно редакций газет не пропали втуне – у республиканских печатных изданий появилось немало новых подписчиков. И этот отрадный факт означает не что иное как то, что у журналистов есть стимул работать и информировать приднестровцев обо всех важных событиях, происходящих в республике.