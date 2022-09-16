Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 17 септембрие, ал зиарулуй ностру:

Врець сэ штиць а емана сунете музикале ла цамбал, акордеон, флаут сау саксофон? Сынтець инспираць де искусинца деӂетелор, каре аляргэ пе струнеле виорий сау але китарей, пе клапеле пианулуй? Путець ынсуши мэестрия, фиинд дирижаць де Иван Нистор, Вячеслав Миликов, Татиана Мелник ши ынкэ мулць алць педагоӂь, ын инчинта школий де музикэ пентру копий «Ю.Гагарин» дин орашул Рыбница. Деталий гэсиць ын артиколул «Музика те фаче феричит» .
Ӂенерикул конферинцей штиинцифико-илуминисте «Кувиосул Паисие Величковский ын моштениря историкэ ши културалэ а Нистренией» а адунат ын сала Палатулуй Републичий дин капиталэ архиерей, преоць ши мирень крединчошь, ку интенция де а-й адуче лауде марелуй повэцуитор ал кэлугэрилор, ын контекстул аниверсэрий де 300 де ань де ла наштеря луй. Деталий гэсиць ын артиколул «О зи де дублэ сэрбэтоаре».
Форул тинерилор нистрень –«Тирас-2022» а адунат студенць, елевь, мембри ай организациилор публиче дин тоате локалитэциле цэрий ноастре. Тимп де доуэ зиле, елевий класелор супериоаре ау фэкут куноштинцэ ку диверсе институций де ынвэцэмынт дин републикэ, ку спечиалитэциле соличитате пе пяца брацелор де мункэ, пе каре ар путя сэ ле студиезе ын царэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Нумай ынаинте, тинерь ай Нистренией!».