Учиться у коллег

На площадке ГУ «Приднестровская газета» союз журналистов Приднестровья организовал встречу студентов ПГУ, слушателей школы юных журналистов с участником проекта «Школа реальной журналистики «Герои поверх границ», реализуемого Россотрудничеством, Дойной Сердюк. Время проведения было выбрано не случайно – 8 сентября международный день солидарности журналистов.

Об этом собравшимся напомнил открывший встречу председатель союза журналистов Приднестровья Александр Карасев. «Люди сегодня не мыслят свою жизнь без новостей, а ведь в этом и заключается каждодневный, напряженный труд журналистов», – констатировал главный редактор газеты «Приднестровье».

Дойна Сердюк, студентка кафедры журналистики ПГУ победила в прошедшем конкурсе, представив на суд жюри шестиминутный видеосюжет «Где родился, там и пригодился». Она рассказала коллегам по творческому цеху как представителей стран СНГ встречали в Москве, как делились с ними опытом журналисты ведущих СМИ России – «Комсомольская правда», «Спутник», ТАСС, «Россия сегодня», какую обширную культурно-просветительскую программу для них подготовили.

Говорили о профессиональном мастерстве, о новых тенденциях в информационной сфере, о фейковых новостях, об авторском праве и его многочисленных нарушениях и о многих других премудростях такой важной для общества специальности как журналист. Журналистов также принимали в Общественной палате РФ, в Россотрудничестве, побывали они и на ВДНХ.

В заключение встречи студенты посетили музей журналистики, созданный творческим союзом республики, ознакомились с его экспонатами, которых становится всё больше.

Фото В. Громова.