День работника прокуратуры и юстиции

Уважаемые работники прокуратуры и органов юстиции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На органы прокуратуры и юстиции возложены важнейшие функции в области обеспечения верховенства закона, защиты прав, свобод и интересов приднестровцев.
В прокуратуре и в органах юстиции работают преданные своему делу высокопрофессиональные специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания, ищут новые методы борьбы с преступностью.
Успешность обеспечения стабильности и безопасности Приднестровья, осуществления на практике основных принципов правового, демократического государства во многом является заслугой именно работников прокуратуры и юстиции. Убежден, что вы и впредь будете непоколебимо стоять на страже закона, сохранять основы нашей государственности.
Уважаемые работники прокуратуры органов юстиции! Ваши и профессиональные качества, ответственный подход к исполнению служебного долга, дисциплина и выдержка будут и в дальнейшем способствовать повышению качества работы правоохранительных органов.
В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия!
Президент ПМР В.Н. Красносельский