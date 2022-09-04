День работника прокуратуры и юстиции

Уважаемые работники прокуратуры и органов юстиции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На органы прокуратуры и юстиции возложены важнейшие функции в области обеспечения верховенства закона, защиты прав, свобод и интересов приднестровцев.

В прокуратуре и в органах юстиции работают преданные своему делу высокопрофессиональные специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания, ищут новые методы борьбы с преступностью.

Успешность обеспечения стабильности и безопасности Приднестровья, осуществления на практике основных принципов правового, демократического государства во многом является заслугой именно работников прокуратуры и юстиции. Убежден, что вы и впредь будете непоколебимо стоять на страже закона, сохранять основы нашей государственности.

Уважаемые работники прокуратуры органов юстиции! Ваши и профессиональные качества, ответственный подход к исполнению служебного долга, дисциплина и выдержка будут и в дальнейшем способствовать повышению качества работы правоохранительных органов.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия!

Президент ПМР В.Н. Красносельский