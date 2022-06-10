Анонс газеты «Приднестровье» на 11 июня

В канун одного из самых любимых профессиональных праздников — Дня работника легкой промышленности корреспонденты издания посетили ряд коллективов предприятий отрасли. И узнали много интересного.

Они делают нашу жизнь не только удобнее и уютнее, но и ярче. Привносят в нее хорошее настроение, наполняя такими приятными и важными мелочами, что она начинает играть совсем другими красками, чем прежде. Чем до того, как они, работники легкой промышленности, приложили свои талантливые руки к нашим с вами будням и праздникам, к обычным или особенным дня. О том, какое место в нашей жизни занимает отрасль легкой промышленности в материале «Праздник тех, без кого никак».

Швейная продукция ООО «ТПФ «Интерцентр Люкс» в дополнительных представлениях и рекламе не нуждается. Без малого 30 лет фирма является основным экспортером пуховой одежды легкой промышленности Приднестровья. О том, как обстоят дела в компании сегодня и о планах на завтра в статье Инны Якименко «От идеи до воплощения».

В советские годы тем местом в Тирасполе, куда стекались люди с самых разных концов города и из близлежащих сел, ранним утром шагая по улицам сегодняшней столицы Приднестровья, смело можно было назвать швейную фабрику имени «40 лет ВЛКСМ». Современное предприятие ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой, образованное в далеком 1945 году, и сегодня востребовано. И сегодня у фабрики с более чем 75-летним опытом есть свои достижения и свои мечты, которые постепенно становятся реальными планами и воплощаются в жизнь. И сегодня «Одема» на слуху у многих не только в Приднестровье, но и за его пределами. О том, чем живет, гордится и какие задачи перед собой ставит предприятие, в материале ««Одема» сегодня».

О том, что происходило на территории Приднестровья свыше тысячи лет назад сегодня мало кто может рассказать в подробностях. Но у нас есть возможность пофантазировать на эту тему в рубрике «Шкатулка самоцветов». История, сказка и миф переплетаются в рассказе «Отшельник и змей. Часть 2».

Что для грека хорошо, то для приднестровца – миф? Автор издания продолжает исследовать «географию греческой кухни», которая исключительным образом не подходит нашему человеку.

Писательская организация города Бендеры, ранее, до 1995 года (дата создания союза писателей Приднестровья), действующая как литобъединение «Горизонт», свою основную задачу выполняет с неизменным успехом. Созданная литературная среда, в которой плодотворно существуют и совершенствуются литераторы города, несмотря на не всегда благоприятные внешние экономические и иные факторы, дает свои «культурные» плоды: проводятся встречи горожан с бендерскими писателями, презентуются новые авторские сборники, начат выпуск журнала «Горизонт» … В гостях у газеты – бендерские писатели.

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