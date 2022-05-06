Анонс газеты «Приднестровье» на 7 мая

Субботний номер главной газеты республики посвящен 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 Мая мы благодарим тех, кто подарил нам спокойную и мирную жизнь и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сражений.

Открывается праздничный номер газеты передовицей главного редактора. Он пишет, что в столице и других городах Приднестровья в День Победы массовых шествий с портретами родственников — фронтовиков не будет, но «Бессмертный полк» все равно состоится – он, как и прежде в последние два года пандемии, пройдет на страницах газеты. Люди в который раз обратились к старым фотоальбомам и архивным документам, воспоминаниям о героических родственниках…

Публикация фотографий фронтовиков ко Дню Победы стала доброй традицией. Важно сохранить исторические свидетельства, не потерять связь с героями, передать детям и внукам информацию об удивительных, достойнейших людях. «Бессмертный полк» – это ведь не просто праздничное мероприятие. Это способ сохранить нечто важное, то, что не поддается материальной оценке.

В Парканах живут удивительные люди. Здесь вы найдете настоящих подвижников, увлеченных историей, по крупицам собирающих информацию о земляках. О том, какую работу проводят в селе по сохранению памяти о фронтовиках – в материале «Единомышленники».

Корреспондент газеты пришла в гости к ветерану Великой Отечественной войны Вере Губаревой накануне Дня Победы. В кресле сидела женщина лет 75-ти, и ей никак нельзя было дать ее 95-ти. На столике стояли пузатенькие чашки с чаем и большая коробка конфет. Хозяйка улыбнулась и начала рассказ. Грамотный, увлекательный, честный, но очень непростой. Рассказ о Великой Отечественной войне. О войне глазами очевидца. Познакомиться с ним сможет каждый на страницах газеты, прочитав очерк «Не имеем права забывать».

О том, как важно помнить и никогда не забывать о подвиге советских солдат во время Великой Отечественной войны отлично знают и в семье Натальи Брадеско из Тирасполя. Дети, а теперь внуки и правнуки бережно хранят память о своём герое Явице Андрее Владимировиче. Подробности в зарисовке Инны Якименко «Родину спасти они сумели».

О воинской смекалке бытуют легенды. Не раз она помогала в самые сложные моменты на фронте. Её можно поставить в один ряд с полководческим стратегическим гением. Об одной из них, появившейся в годы Великой Отечественной войны на свет в Приднестровье, в материале «Попенковское ноу-хау гвардии майора Габриэляна».

На приднестровской карте довольно много мест, знаковых для истории Великой Отечественной войны в нашем крае. Некоторые, например, плацдарм в Кицканах, мы все хорошо знаем. Другие менее известны. Перспектива ознакомиться с ними — отличная причина для глубокого краеведческого исследования. Или просто повод самостоятельно поразмыслить над историей, глядя в прошлое, а также на «Карту Победы», представленную в праздничном номере.