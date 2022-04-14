О врачевателях наших тел и душ

О врачах мы вспоминаем тогда, когда нам становится плохо. Когда то и дело нуждаемся в их профессиональной помощи, участии и психологической поддержке. Иными словами, когда нам плохо, мы не можем обойтись без людей в белых халатах. Они нас спасают, они облегчают страдания. Как они это делают, на каком оборудовании, в каких лечебных учреждениях рассказывают публикации журналистов республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Председатель Правительства ознакомился с ходом реконструкции педиатрического стационара в Республиканском центре матери и ребенка. Ситуации на месте посвящена статья газеты «Приднестровье» под заголовком «Ремонт в детской больнице». Примечательный момент: несмотря на значительные ремонтные работы, лечебное учреждение продолжает функционировать. Детей разместили на других этажах, в плановом порядке проходит и хирургическое лечение.

О том, как студенты Бендерского медицинского колледжа принимали участие в республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», сдавая донорскую кровь, информирует читателей «Приднестровья» размещенная в газете статья «Дорогой милосердия».

Международному дню борьбы с туберкулезом посвящена публикация «И вам не кашлять!» Врач-эпидемиолог Александр Печул рассказывает читателям главной газеты республики об уровне заболевания в стране, о том, как уберечься от такого рода напасти.

Развитие сельской медицины и первичной медико-санитарной помощи является одним из приоритетных направлений работы министерства здравоохранения. Публикация собкора газеты «Приднестровье» по Дубоссарскому району под названием «ФАПам – быть» рассказывает о недавно проведенной реконструкции в сельских амбулаториях сел Койково и Дубово.

На расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения руководство республики заслушало отчет руководителя ведомства Кристины Албул о работе лечебных учреждений в прошлом году. О том, чего удалось достичь медикам в прошлом году рассказывает материал газеты «Приднестровье» под названием «Высокая оценка работы».

Главе государства представили план реконструкции РКБ. Об изменении облика главной больницы страны читатели газеты «Приднестровье» могут узнать из статьи под заголовком «Как это будет».

На базе Тираспольского медицинского колледжа им. Тарасевича прошла студенческая конференция на тему «Научный подход к правильному ведению здорового способа жизни». Также названа статья о ее ходе, которая опубликована на страницах газеты «Гомин».

В списке социальных объектов, планируемых к реконструкции на средства ФКВ в текущем году, значится и Дубоссарская районная больница. В прошлом году больница получила томограф, ультразвуковой аппарат, мобильный аппарат для флюорографии. Была также отремонтирована кровля, заменены окна, произведен ремонт фасада. В селах Дубово и Койково открыты медицинские пункты. О происшедших в отрасли здравоохранения района позитивных изменениях можно прочитать в статье газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «В Дубоссарах продолжается работа!»

С этого года на базе центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями открылось клинико-диагностическое отделение по лечению хронических вирусных гепатитов, констатируется в информации газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Новое отделение». Открытие нового объекта связано с высоким уровнем заболеваемости в Приднестровье гепатитом. Кроме того, это выполнение одного из пунктов государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в ПМР на 2021–2024 годы».

«Ребенок в больнице: в сопровождении родителей или нет?» Статья из «Адевэрул Нистрян» с таким названием рассказывает о правилах нахождения детей на лечении в стационаре вместе с родителями и без. Об этом читателям газеты подробно рассказала заместитель главного врача Республиканского центра матери и ребенка Анна Давидная.

В режиме онлайн в республике прошла научно-практическая конференция «Инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики». В числе ее участников глава минздрава Кристина Албул. Министр здравоохранения представила на суд коллег доклад на тему «Туберкулёз: клиника, диагностика и лечение в современных условиях». Подробности – в публикации «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Консультируйтесь вовремя с врачом!»

И наконец, традиционная рубрика этой газеты «Коротко о главном» рассказывает о визите представителей украинской общественной организации «Белый ангел» в Дубоссарский центр реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности. Встреча стала отправной точкой готовности к сотрудничеству.