Твори добро  

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» присоединились к республиканской акции «Весенняя неделя добра».

В Приднестровье завершается республиканская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». В этом году ее проведение оказалось как нельзя актуальным, и связано это, прежде всего, с потоком в нашу страну беженцев из Украины. Приднестровцы радушно распахнули двери перед жителями соседнего государства. Нуждающихся обеспечили жильем, питанием, дети пошли в школы и детские сады, желающих работать трудоустраивают. Добираться от молдавской границы до территории нашей республики помогают волонтеры.

И это неспроста, ведь приднестровцы помнят, как во время вооруженного конфликта 92-го соседняя Украина протянула руку помощи беженцам, спасающим свои жизни на ее территории. Разве можно такое забыть?!

Помочь украинским беженцам старается каждый житель республики, помочь чем может. Немало неравнодушных приднестровцев откликнулись на объявленную министерством просвещения и проходящую по всему Приднестровью добровольческую акцию «Весенняя неделя добра».

В их числе и сотрудники государственного учреждения «Приднестровская газета», входящих в него редакций республиканских газет «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян». Собрали продукты питания длительного срока хранения, предметы гигиены, одежду. Все это централизованно передано для дальнейшей передачи беженцам, которые живут сегодня как в специальных центрах временного пребывания, которые открыты в Тирасполе, Днестровске, Рыбнице и Каменке, так и нашедшим временное пристанище у родственников и знакомых.

К чужой беде мы неравнодушны.