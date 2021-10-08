Анонс газеты «Приднестровье» на 9 октября

В субботнем номере главной газеты республики читатели смогут узнать много нового о работе наших почтовиков, борьбе с коронавирусной пандемией, жизни в Нидерландах и пройтись по осеннему парку.

Преодоление тысяч километров по каналам почтовой связи? Запросто, в порядке вещей!.. Сотрудники ГУП «Почта Приднестровья» готовятся отметить профессиональный праздник, Всемирный день почты.

Переболев COVID – 19, Людмила Кломиец решила написать о работе рыбницкого госпиталя. Может быть, это поможет кому-то изменить отношение к страшной болезни и сберечь своё здоровье. А, может быть, и сохранить жизнь. «Уходим на время или навсегда?» Этим вопросом задавались многие, кого у подъезда уже ждала «скорая» и дорога в COVID — госпиталь.

«Только теперь, после реабилитации, я почувствовала себя по-настоящему здоровым человеком, — поделилась с нашим корреспондентом рыбничанка Тамара Григорьевна. – А после выписки из ковид-госпиталя сил не было никаких, и воздуха не хватало…». О работе отделения и реабилитации и физиотерапии, где получают оздоровительные процедуры люди, переболевшие ковидом, читайте в материале «Мы поможем вернуть здоровье!»

«Помнить имя свое», — так назвал очерк Николай Бучацкий. Автор пишет о своем родовом селе Воронкове – самом крупном в Рыбницком районе. «Если вы спросите в Воронкове: кто ты по национальности, вам ответят: «А зачем тебе?..», подумав, скажут: «Да кто его знает, все мы тут, не поймёшь кто…». Обычаи в селе представляют собой конгломерат культур и традиций наших добрых народов. Не впустили истинно православные люди дьявола в свою душу. Во всех референдумах обеспечивали самый высокий процент участия и поддержки ПМР. Но чтобы почувствовать очарование села, нужно пообщаться с воронковскими», — пишет автор.

«Нидерланды – удивительная страна, после посещения которой, в нее влюбляешься и сюда хочется вернуться снова. Эх, не зря Петр Первый ездил сюда, чтобы учиться новому и передовому и потом у себя повторить заграничные инновации», — говорится в публикации «Нидерланды в Голландии». Автор рассказывает о стране, которую увидел во время своей поездки туристом. Здесь, пишет он, такие же как у нас муравьи и воробьи, и деревья тоже (есть и березы), и небо, с плывущими облаками … Нидерланды по праву считаются страной с самым трепетным и доброжелательным отношениями к свободе личности и манерам поведения, здесь средневековые замки, дворцы и ратуши, музеи, галереи и парки всегда в ухоженном состоянии и по мере необходимости реставрируются. Страна славится своими бескрайними полями тюльпанов, водными каналами, ветряными мельницами, местные жители занимаются спортом и ведут активный образ жизни, они доброжелательны и дружелюбны, умеют сопереживать другим. Благодаря развитой экономике и высоким технологиям Нидерланды слывут безопасным и комфортным государством для проживания».

Осень балует нас погожими деньками. Можно неспешно прогуляться по Набережной, или отправиться в лес за грибами, или поудобней устроиться на лавочке в парке и наблюдать, как радуются малыши осеннему листопаду. А если погода решит проявить характер и «обрушит» на город дожди и сильный ветер, значит самое время открыть субботний номер газеты «Приднестровье» и вместе с маленькими непоседами отправиться в увлекательное путешествие в осеннюю страну. Вас ждут загадки, стихи, кроссворд и другая интересная информация в материале «Осень бывает разная: зеленая, желтая, красная».

Иногда наше отношение к иностранцам чересчур восторженное, а на деле они оказываются такими же обыкновенными людьми, как и мы сами. Об этом в эссе «Импортный магнитофон» рассуждает Андрей Павленко.

В переводе с грузинского «хатчо» — творог, а «пури» — хлеб. Если кто не знает, хачапури — это не просто национальное блюдо грузинской кухни и визитная карточка Грузии. За знаменитым «хлебом с сыром» закреплён статус национального бренда и нематериального культурного наследия Грузии! На это блюдо в стране оформлен патент, а 27 февраля, по инициативе гастрономической ассоциации, в Грузии отмечают национальный день хачапури. В рубрике «География приднестровской кухни» автор Татьяна Астахова-Синхани вместе с сыном готовит как раз его, по классическому рецепту. Об этом читайте в материале «Вкусный текст о хачапури».

Традиционно в номере гороскоп, истории одного дня, фото недели.