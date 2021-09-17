У суботньому номері газети «Гомін» 18 вересня ви зможете прочитати:

Про людей доброї волі – у фотографіях

Мовчазні, на перший погляд, фотографії, іноді можуть «сказати» більше, ніж людина словами. Настрій, сюжет, колір, світло – те, що важливе для автора та учасника зйомки – може передати всевидюче око справжнього майстра своєї справи.

Доступне середовище – для всіх

У Придністров’ї продовжує свою роботу проект «Карта доступності». Суть полягає в тому, що на єдиній Карті (в кожному місті республіки) відзначаються всі

об’єкти: соціальні, адміністративні, культурні та інші, але з паспортом доступності для маломобільних людей. В онлайн-режимі можна визначити, наскільки пристосована установа, до якої вони направляються.

Ще одна футбольна сенсація

Футбольна казка триває. Неймовірна перемога «Шерифа» над «Шахтарем» відбулася напередодні. Свідками історичної події стали мільйони людей. Тираспольчани продовжують дивувати Європу. Дивовижна гра закінчилася з рахунком 2:0.

Музичний подарунок придністровцям

У Катерининському парку столиці 12 вересня відбувся концерт творчих колективів Тираспольського будинку народних традицій і ремесл. Урочисто-тематична програма «Осенины» була присвячена святу врожаю.