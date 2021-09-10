У суботньому номері газети «Гомін» 11 вересня ви зможете прочитати:

Шатри здоров’я над Придністров’ям

Перші дні вересня в нашій республіці були урочистими, по-святковому яскравими, веселими, насиченими багатьма культурними заходами. Співробітники медичних установ вирішили по-своєму порадувати придністровців у період відзначення Дня Республіки, тому протягом перших чотирьох днів у всіх містах нашого краю розгорнули «Шатри здоров’я».

Його кольорові думки

У Тираспольській картинній галереї експонується персональна виставка живописних та графічних робіт члена Спілки художників Придністров’я, відмінного працівника культури ПМР Миколи Пономаренка «Думки в кольорі».

Придністровські веслярі на світовому п’єдесталі

Спортсмен із Придністров’я Андрій Ласкорунський став чемпіоном світу. Він виграв золото у Португалії серед юніорів до 19 років у веслуванні на байдарках і каное. Весляр завоював нагороду в складі збірної Росії в парі з Дмитром Мамицевим.

Я люблю свій рідний край

На день народження зазвичай радують приємними подарунками. Чому ж наша республіка в День свого народження має залишатися без них? Так подумали учні навчальних закладів столиці й вирішили висловити свою любов до рідного краювласними творами.

Музика – сповідь душі

Концертну програму з такою назвою подарував своїм шанувальникам народний естрадний ансамбль «Лагуна» міста Кам’янки. Професійно, талановито, яскраво відзначили його учасники 20-річний ювілей колективу.