Мы работаем для вас

Несмотря на развитие Интернета, аудиовизуальные и печатные СМИ остаются одними из главных источников получения людьми информации.

И в нынешнее быстротечное время доверие к работе журналистов остается на достаточно высоком уровне, благодаря их объективности, профессионализму и ответственности за каждое напечатанное и сказанное слово. Доверие читателей, зрителей, слушателей является по сути главной наградой для тех, кто посвятил жизнь информированию населения. Оно же является индикатором эффективности работы сотрудников печатных СМИ, растущих или падающих тиражей. Число подписчиков – следствие и результат усилий «людей пишущих».

Вместе с тем нельзя не учитывать, что те, кто выписывает и читает периодические издания, в череде повседневных дел нередко забывают продлить подписку. В прежние времена подписка была годовой – это во многом облегчало участь и подписчиков, и издателей. Сейчас же время настолько ускорилось, что никто уже не меряет периоды годами. Не избежала эта участь и подписную кампанию, которая теперь делится на полугодия. В тоже время для удобства подписчиков она обрела непрерывный характер. Теперь не нужно ждать начала года или полугодия, чтобы вновь подписаться на любимое издание – сделать это можно в любой день с получением газет со следующего месяца. Это привлекательный момент как для тех, кто читает газеты и журналы, так и для тех, кто в них работает.

Постоянное информирование читателей о возможности произвести подписку в любое время, в частности, на газеты, издающиеся под эгидой ГУ «Приднестровская газета», осуществляется как непосредственно с газетных страниц, посредством трансляции объявлений по радио и телевидению, так и сотрудниками отдела рекламы и объявлений при осуществлении ими функциональных обязанностей. В своей непосредственной работе они используют различные формы и методы привлечения подписчиков. Одной из самых действенных и эффективных стала акция «День подписчика». Чаще всего она становится составляющей различного рода массовых мероприятий с привлечением большого количества людей. На протяжении ряда лет акция зарекомендовала себя с положительной стороны, поскольку есть результаты. И результаты неплохие.

Нередко акция «День подписчика» проводится в храмовые праздники населенных пунктов, в основном, сельских. Так, на излете лета день рождение родного села отпраздновали в Ближнем Хуторе и Незавертайловке Слободзейского района. Сельчане очень любят эти неформальные, не заорганизованные праздники, а потому принимают в них активное участие. Это редкий случай, когда вот так в одном месте можно увидеть чуть ли не всех жителей населенного пункта. Понятно, что такую возможность пообщаться с читателями республиканских газет, как существующими, так и потенциальными не могут проигнорировать сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета».

Так было и на этот раз – вместе с коллегами из местного филиала ГУП «Почта Приднестровья» они провели очередные акции «День подписчика» в Ближнем Хуторе и Незавертайловке. Интерес к ней сельчан в некоторой степени подогрел и традиционный розыгрыш небольших призов. А вещественным свидетельством результативного общения издателей, почтовиков и читателей стало оформление подписки на республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян». Отрадно, что еще три десятка подписчиков пополнили армию по-(читателей) этих периодических изданий. И чем больше их будет, тем большим будет стимул для журналистов работать для читателей лучше.