Герои в памяти народной навсегда

Буквально через несколько дней мы отметим 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Приднестровье большую популярность получила поистине всеобщая акция патриотической направленности «Бессмертный полк». В допандемийном 2019-м только в Тирасполе в ней приняло участие около 20 тыс. человек. В общем строю они прошли по центральной площади столицы с портретами родственников, погибших на фронтах второй мировой.

К сожалению, и в нынешнем году санитарно-эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не улучшилась. Но это отнюдь не означает, что мы не должны отдать дань памяти тем, кто одолел фашизм. Таким образом должна быть подтверждена преемственность поколений, приверженность приднестровцев памяти тех, кто весной 45-го завоевал для нас свободу.

ГУ «Приднестровская газета» не осталось в стороне от этого благородного начинания и выступило инициатором проведения акции, приуроченной к 76-летию Победы. Принято решение вывесить портреты фронтовиков, являющихся родственниками сотрудников государственного учреждения «Приднестровская газета», в специальной витрине перед его зданием. Тем самым победители самой кровопролитной войны стали безмолвными свидетелями той мирной жизни, которую они принесли человечеству, одолев гидру нацизма. Они снова встали в общий строй «Бессмертного полка».

Наш долг всегда помнить и чтить подвиг погибших, ветеранов Великой Отечественной войны. Мы перед ними в неоплатном долгу.