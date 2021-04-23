У суботньому номері газети «Гомін» 24 квітня  ви зможете прочитати:

Чорнобильська аварія – глобальна проблема і важливий урок

Минуло 35 років відтоді, як сталася одна з найжахливіших техногенних катастроф – аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Найбільше вразила вона Україну, де безпосередньо розташована станція, а також довколишні території Росії та Білорусі. Багатьма епітетами характеризується ХХ століття. Нерідко його називають атомним, оскільки той час був ознаменований геніальними відкриттями щодо будови атома. Людство створило величезну кількість промислових об’єктів, які використовували в роботі атомну енергію. Чорнобильська катастрофа показала, наскільки може бути небезпечним «мирний» атом. І водночас аварія послужила прикладом практичного досвіду, необхідним застереженням для подальшого безпечного розвитку людства…

Здорові зуби – щасливе життя

Здоров’я зубів – важливий фактор, від якого залежить і краса людини, й посмішка, і впевненість у собі. Зубний біль, мабуть, єдине, що примушує кожного з нас без будь-яких коливань відвідати медичний заклад, адже терпіти його – це рівноцінно неймовірним тортурам.

В гостях у подружжя мрійників

Шлях до Ново-Комісарівки пролягав гравійною дорогою, яка вимагала концентрації уваги водія. Однак плантації томатів і картоплі фірми «Лендер Агроприм» Роберто Гуардіглі не могли не привернути увагу. Ми зупинилися, щоб подивитися, як збирають овочі на полі підприємця.

За тиждень святкувати будемо Великдень

Вербна неділя є одним із найголовніших у православ’ї свят, приурочених входу Iсуса Христа до Єрусалиму, після чого розпочалися його муки, що закінчилися розп’яттям. Воно відзначається в шосту неділю Великого посту або за тиждень до Світлого Христового Воскресіння, яке цього року святкуватимемо 2 травня.