Партнерский диалог

Ни одно средство массовой информации не может существовать без обратной связи с читателем, зрителем, слушателем. И газеты в этом отношении не исключение. В партнерском диалоге производителей и потребителей информационного продукта – залог эффективного функционирования СМИ, какой бы способ передачи информации они не избрали. В конце концов, журналисты и работают то для того, чтобы удовлетворять запросы своей аудитории в оперативной и объективной информации. Ведь без нее невозможно представить современный мир.

Его будущее принадлежит молодым. Поэтому одной из важнейших задач СМИ, в том числе и республиканских газет, является завоевание умов и сердец молодежной аудитории. Эта задача в еще большей мере актуализируется в 2021-м, объявленном главой государства Годом молодежи. Однако важность этого направления работы редакция газеты «Приднестровье» определила задолго до официального объявления Года молодежи. Так было принято решение об издании на страницах главной газеты республики тематической полосы «Этажи».

«Мы хотим, чтобы молодые люди, начинающие журналисты создавали тематическую страницу для себя и о себе. «Этажи» – информационная, дискуссионная площадка, которую редакция предоставляет молодым для творческой самореализации, обнародования всего того, что волнует молодежь. В этом отношении мы надеемся на поддержку профильного министерства, государственных структур на местах, отвечающих за работу с молодыми гражданами нашей республики», – говорит главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев.

Тематическая полоса главной газеты Приднестровья «Этажи» это еще и своеобразная проба пера, творческая лаборатория для тех, кто решил посвятить себя журналистике, возможность молодым высказаться, быть услышанными. А редакция в этом стремлении готова поддержать всех кому есть, что сказать читателям газеты. Более того, в Год молодежи эта тематика вышла за рамки специализированной полосы «Этажи» и стала приоритетной в работе творческого коллектива газеты.

Простор для самореализации предоставлен молодым и дерзким от 14 и до 35 лет и посредством объявленного редакцией газеты фотоконкурса «Молодые лица Приднестровья». Он приурочен к Году молодежи и продлится до 1 декабря. Работы уже публикуются на страницах газеты.

Наверняка, лишь отчасти правы те, кто утверждает, что «молодежь уже не та», «она не читает, как раньше читали мы». Примеров, опровергающих эти стенания людей старшего поколения немало. Один из самых ярких и примечательных – средняя школа №15 г. Бендеры, руководит которой Татьяна Невская. Здесь в рамках инициированной ученическим советом акции «Газету «Приднестровье» – в руки каждому!» на нее были подписаны старшеклассники. Это свидетельствует о том, что чтение главной газеты страны явилось не результатом выполнения «разнарядки сверху» (времена эти прошли), а душевным порывом, результатом активной, неравнодушной гражданской позиции руководителя школы, педагогического коллектива, учеников. Свежие номера «Приднестровья» непременный и уже привычный атрибут приемной директора, учительской, библиотеки. Не первый год здесь ведут ее подшивку, собирают альбомы с вырезками статей на разные темы. Разве это не пример для остальных, который нужно причислить к «заразительным».

Видя такое отношение к своей работе, журналистам хочется писать еще лучше. Хочется, чтобы неизменно росли тиражи, чтобы газета стала информационным спутником жизни как можно большего числа приднестровцев. Добиться этого возможно! Для достижения этой цели журналисты «Приднестровья» ведут активный поиск новых, интересных тем и рубрик, проводят различного рода акции, реализуют творческие проекты. И все ради одного, чтобы читатель был в курсе событий.