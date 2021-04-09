В основе – сотрудничество

Редакции республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета», и ГУП «Почта Приднестровья» – давние, многолетние деловые партнеры. Вместе они решают общую задачу – донести до читателей информацию о происходящих в республике и за ее пределами событиях. И хотя специфика их функций различна – первые информационный продукт создают, а вторые доставляют его до конечного потребителя – делают они общее дело: информируют общество.

И журналисты, почтовики объективно заинтересованы в увеличении подписных тиражей республиканских газет. Для этого они делают все возможное, начиная с проведения «Дней подписчика», участия в ярмарках-продажах «Покупай приднестровское!» (в пандемийные времена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований), заканчивая очными встречами редакторов газет, сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» с руководителями городских и районных Советов народных депутатов, управлений народного образования, культуры, социального обеспечения на местах, директорами школ.

Есть в подписной цепочке еще одно звено – киоски ГУП «Почта Приднестровья». Это своеобразные «островки» публичного общения киоскеров с читателями и потенциальными подписчиками. Установившиеся между ними неформальные человеческие связи, в особенности с постоянными покупателями, служат основой для популяризации, рекламы республиканских газет, выходящих на молдавском, украинском и русском языках. Киоскеры в ходе общения с покупателями нет нет да и напомнят им о том, что в почтовых отделениях можно подписаться на республиканские газеты. В особенности это касается тех, кто постоянно подписывается на газеты «Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомін», им нужно только напомнить о необходимости продлить подписку на очередной подписной период (полугодие, год). В этих случаях продавцы киосков, которые большинство из нас по-прежнему называют «Союзпечати», выступают в роли некого мостика, связующего звена между издателем печатающихся на трех официальных языках ПМР газет и почтовыми отделениями ГУП «Почта Приднестровья», сотрудники которых непосредственно занимаются оформлением подписки на них.

Это весьма удобно, поскольку большинство работающих в республике киосков почтового оператора расположены в непосредственной близости от действующих почтовых отделений. В авангарде, конечно, находится столица. Здесь открыты 6 киосков и два магазина («Филателия» и торговая точка, расположенная непосредственно в здании главпочтамта по ул. Ленина). Не отстают и регионы: в Рыбнице функционируют два почтовых киоска, по одному в Днестровске, Дубоссарах, Слободзее, Бендерах. В них республиканские газеты реализуются также в розницу. Конечно, издателю очень при этом хотелось бы, чтобы и количество реализуемых через розничную сеть ГУП «Почты Приднестровья» республиканских газет неуклонно росло.

Есть основания предполагать, что неравнодушная позиция киоскеров, популяризующих республиканские газеты в среде своих покупателей, тоже сыграла определенную позитивную роль в том, что по итогам подписной кампании первого квартала тиражи «Приднестровья», «Адевэрул Нистрян», «Гоміна» выросли. Ежедневный выпуск газеты «Приднестровье» увеличился с 1181 экземпляра по состоянию на начало года до 1249 к 1 апреля. Ее субботний выпуск за этот же период «прибавил» еще больше: 8048 и 8991 соответственно. Свои количественные показатели в первом квартале улучшили и газеты, издающиеся на молдавском и украинском языках. За три первых месяца года у «Адевэрул Нистрян» подписчиков стало больше на 136 человек, достигнув показателя в 1064 экземпляра. Число читателей «Гоміна» выросло до 1189, притом, что в начале года их было 1095 человек.