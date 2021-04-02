Пробудить интерес читателя

Когда кто-то хочет продать какой-то товар, то первейшей задачей является пробуждение у покупателя интереса к нему. Это первый камешек в фундамент будущей сделки. Газета – тот же товар, только весьма специфический, носящий информационный характер.

В век современных технологий информация продается и покупается, как любой другой товар. И главная задача ее продавцов «зацепить» потребителя, заинтересовать ею, чтобы он принял решение о покупке. В случае печатных СМИ это можно сделать, прежде всего, за счет улучшения содержания и совершенствования форм подачи качественного материала. Этот тот ресурс, тот потенциал, который и призван привлечь читателя.

«Вызвать интерес читателя ко всему, что напечатано на страницах нашей газеты – одна из главных целей, которую постоянно решает наш творческий коллектив», – говорит главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев. На пути к ее достижению журналисты вводят новые рубрики, совершенствуют профессиональное мастерство, выступают с идеями новых творческих проектов. И все эти задумки – сразу на страницы главной газеты республики. «Приднестровцы» дерзают, пробуют, творят, реализуют, воплощают. И все ради пресловутого пробуждения интереса читателя к тому, что напечатано на газетных полосах. Если будет ему интересно, он не поскупится ни на подписку, ни на покупку газеты, публикации которой призваны вызвать у читателя главное – эмоции. И пусть они будут разными – положительными или отрицательными, главное, чтобы они были, чтобы «homo читающий» не оставался безучастным к опубликованной информации. Многое в нашей жизни нас «цепляет», так пусть же газетные материалы тоже окажутся в числе таких «якорей». Простой вроде бы секрет успеха, но скольких усилий требует он от журналистов!

Для коллектива газеты «Приднестровье» небезразлично «как слово наше отзовется». Журналистам, как людям творческим, мятущимся очень важен отклик тех, для кого они собственно и творят. Для них это важно, это главная их награда – ощущение того, что написанное запало кому-то в душу, отозвалось в чем-то сердце.

Проектом, вот уже несколько лет кряду никого не оставляющим равнодушным, является серия публикаций под рубрикой «Милая малая родина». Эти материалы – своеобразная энциклопедия жизни населенных пунктов родного Приднестровья. Это сотни и сотни срезов истории и сегодняшнего дня больших и малых сел и поселков, чувствах и планах их жителей, рассказов о том, «как это было, есть и будет». Главное же в этих публикациях – люди, с их чаяниями, мечтами, мыслями, взглядами и мнениями, повседневными заботами. Иными словами, в них «соль земли приднестровской».

При этом в «Приднестровье» не остановились на публикациях материалов рубрики «Милая малая родина» только на страницах газеты. К 25-летию «Приднестровья» был издан первый выпуск книги с одноименным названием, сейчас готовится второй. И что примечательно, интерес к ней, востребованность, особенно в школах республики, очень высоки. Ведь в книге по крупицам собраны и исторические факты, и познавательные краеведческие материалы, которые педагоги охотно используют в учебном процессе. Интерес к ней проявляют и туристы, посещающие Приднестровье.

Вот так, казалось бы, обычные путевые заметки журналистов «вырастают из собственных коротких штанишек» и становятся учебным пособием. Да и могло ли быть иначе, когда в этих газетных материалах – вся история и сегодняшний день благодатного приднестровского края.

Публикации рубрики «Милая малая родина» тот самый «якорек», который призван задержать внимание читателя, потенциального подписчика, склонив его к тому, чтобы он стал регулярно читать главную газету республики, подписавшись на нее. И подобных проектов, задумок у коллектива «Приднестровья» еще немало. Рассказ о них впереди.