Анонс газеты «Приднестровье» на 12 декабря

О людях Приднестровья, их повседневных делах и заботах в преддверии Нового года в субботней «толстушке» издания.

Странный выдался декабрь. Средоточие шума от проезжающих «Скорых» и мигание новогодних гирлянд в витринах. И хочется закрыть рукой задний план, отгородиться от него ладонью. Автор статьи «Предновогоднее, или Ни к чему усложнять…» предлагает читателям поразмышлять вместе с ним о предстоящем празднике и вспомнить, каким был Новый год в детстве.

Газета продолжает знакомить читателей с уроженцами нашего края, которые достаточно известны за пределами Приднестровья, но по той или иной причине оставлены без внимания у себя на родине. На этот раз читателей ждет рассказ о русском композиторе Николае Ивановиче Казанли (1869-1916), ученика знаменитых Балакирева и Римского-Корсакова.

В рубрике «Удивительный человек» можно прочесть очерк о Владимире Товстоноге. Ветеринар из Терновки, подобно Гаю Юлию Цезарю, преуспел в нескольких делах сразу: он занимается спортом, пишет музыку и коллекционирует редкие вещи.

Даже самые серьёзные люди способны на творческий полёт. В этом наши читатели могут убедиться, прочитав материал «Чуры-истуканы: для кого – история, для кого – «буратинки» об интересном и необычном увлечении директора рыбницкой средней школы Ивана Василовского.

Под рубрикой «Вот эта улица, вот этот дом» выходит статья-воспоминание «Здесь каждый дом знаком». В ней рассказывается об одной из улиц Бендер — уютной, чистенькой и многоголосой, что в микрорайоне «Шёлковый.»

Дети-сироты – маленькие члены нашего общества, оставшиеся по разным причинам без родителей, тоже мечтают однажды обрести семью и стать значимой частью чьей-то жизни. В нашем мире есть люди, которым небезразличны судьбы этих маленьких сердец. Об в очерке «Вы моя мама?».

В Приднестровье тема взаимоотношений в браке и вне его гораздо больше волнует женщин, чем мужчин, что в общем-то неудивительно. В обзоре тех историй, что пишут в социальных сетях, журналисты поднимут тему взаимоотношений двух полов.

Давно мечтаете избавиться от лишних килограммов, пересмотреть свой рацион питания, заняться спортом или хотя бы начать делать зарядку по утрам, но опять всё откладываете «на завтра»? Тогда читайте субботний материал «Всё про здоровый образ жизни», в котором специалисты из разных сфер дают советы о том, как плавно, и главное без вреда для здоровья, приблизиться к своей мечте.

В преддверии Нового года хочется поделиться с нашими хозяюшками интересными рецептами для праздничного стола. «Какой бы стол понравился Быку?» — разнообразные рецепты салатов, горячих блюд и простейшего, но очень вкусного торта.

И, конечно, истории каждого дня и гороскоп!