Читиць ын едиция де сымбэтэ 21 ноембрие

45 де ань де активитате педагощикэ, 3 фийчь, 6 непоць, 8 стрэнепоць ши вырста венерабилэ де 90 де ань пе каре а атинс-о речент – ятэ аверя чя май де прец а Брониславей Спиридоновна Карбивская. Е уна прециоасэ, дин каре а ымпэрцит щенерос ши некондиционат драгосте, ынцелепчуне ши ентузиасм. Май мулте деталий вець афла ын артиколул «Еа куноаште секретул тинереций ши виоичуний».

Ын артиколул «Кэлдура инимий уней нистренче фрумоасе» вець фаче куноштинцэ ку Татиана Исидоровна Жолубчастый, ун ом каре-шь юбеште пэмынтул, баштина, локуриле натале, ватра, оамений дращь ши пе чей апропияць, каре поате сэ-шь екстериоризезе сентиментеле синчер ши калд.

Повестя вьеций луй Олег Стенгач, ка ши орькаре алта, ынчепе ку експресия «Ынтр-о бунэ зи» – чя ын каре а хотэрыт сэ инициезе о афачере проприе. Бэрбатул а дескис о фермэ авиколэ, пунынд пе роате активитатя де крештере а пэсэрилор. Дин артиколул «Сукчесул ынтреприндерий се даторязэ ынтрегулуй колектив» вець афла деспре мунка унуй талентат антрепренор че креде ын проприиле путерь.

Речент, групул де експерць ай конкурсулуй «Калитате нистрянэ» а визитат ателиерул де карамеле а луй Дмитрие Гординский. Тынэрул антрепренор а кучерит гурманзий де дулчурь дин ынтряга републикэ прин карамеле натурале, конфекционате мануал. Деспре афачеря инициятэ ын анул 2019 чититць ын артиколул «Ателиерул дин Тираспол»