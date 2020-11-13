Анонс газеты «Приднестровье» На 14 ноября.

В это воскресенье в Приднестровье будут чествовать тружеников полей и ферм. О нелёгком крестьянском труде и о людях, посвятившим себя работе на земле – в материале главной газеты республики «С думой о будущем урожае»

Рубрика «Малая моя Родина» представляет публикацию «Возлюби ближнего и Ближний» о путешествии на Ближний Хутор. Живописных мест здесь не так много, как на приднестровском севере. Но есть главное – «соль земли».

Современный мир во многом предвзят в отношении чтения книг, журналов и газет. На всех фронтах печатную продукцию теснят электронные носители. И это не хорошо и не плохо – таково веление времени. Но попробуем всё же разобрать некоторые стереотипы вместе с автором зарисовки «5 ошибочных суждений о газете».

Рубрика «Это наша с тобой биография» продолжает движение по истории Приднестровья. На этот раз читатели ознакомятся с очерком про 2009 год, когда Приднестровье напрямую затронула проблема взаимоотношений России и Украины в сфере газоснабжения. Кроме того, в описываемый период ситуацией в Приднестровье реально заинтересовались во всем мире и перестали воспринимать нашу республику как какую-то неизведанную точку на карте.

Подарить частичку себя любимому человеку – в буквальном смысле слова, — может только по-настоящему любящий человек. В молодой семье Ариадны и Александра Сюрись из села Строенцы так и случилось. Об этом наши читатели смогут прочитать в материале «Пусть хранит тебя любовь моя!»

Хотите вести здоровый образ жизни, научиться правильно питаться и хорошо себя чувствовать? Герои субботней публикации «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» ответят на эти и многие другие вопросы.

Женщины — люди любопытные, таинственные и очень ранимые. Мы, мужчины, хотим помочь им достойно выйти из всех трудных жизненных ситуаций, быть в курсе важных событий, моды, здоровья, стать образцовыми хозяйками и очень любимыми. И об этом можно прочитать в газете в материалах под рубрикой «Дамский клуб».

В нашем детстве было все, было разное. Но вспоминается только хорошее или очень хорошее. То ли потому что его было в разы больше остального, то ли потому что так устроена человеческая память. Окунемся в прошлое и немного поностальгируем вместе с автором статьи «Потому что это было детство».

У рыбницкого аистёнка Жорика новоселье – для него построили домик. А о том, кто и как совершил этот добрый гражданский поступок — в материале «Домик для Жорика».

Опять ломаете голову над тем, что приготовить? Вам в помощь – субботний рецепт мяса «по-царски». А также гороскоп и фото дня.