Читиць ын едиция де сымбэтэ 24 октомбрие

Ын сатул Ержова дин районул Рыбница, ын господэрия искуситулуй Станислав Зарицкий а ажунс премиул каналулуй YouTube «Бутонул де арщинт». Ын букэтэрия куплулуй Зарицкий тотул с-а ынторс де-а-ндоаселя. Соцулуй ый ревине функция де букэтар-шеф, яр социей – чя де видеограф. Деталий гэсиць ын артиколул «Трофеул YouTube а ажунс ла Рыбница».

Дакэ ви-й интересант че талент ау сурориле Олга Беженарь ши Мария Андон дин сатул Хрушка, районул Каменка, читиць артиколул «Колцул де рай е дин пынзэ ши…талент!». Ачесте доуэ доамне сынт ренумите ын зона лор де трай. Креацииле лор фасчинязэ, провоакэ уймире ши адмирацие супремэ.

Мэштиле де протекцие ау интрат ын обишнуинца ноастрэ зилникэ ын ултимеле лунь ши паре кэ се регэсеск пе листа обьектелор фэрэ де каре ну путем еши де акасэ. Еле, астэзь, сынт май мулт декыт ун симбол ал пандемией актуале, о метафорэ визуалэ пентру душманул невэзут, пентру вирусул каре не пындеште ын тэчере. «Ну арункаць мэштиле де протекцие ын плинэ страдэ» есте ачел артикол че вэ ва пуне пе гындурь.

Уна дин чититоареле фиделе але «АН», Наталия Янковская, о сэптэмынэ ын урмэ а фост интернатэ ла спиталул пентру пачиенць ку COVID-19 дин Слобозия. Думняей не асигурэ кэ а респектат тоате регуриле де прекауцие, дар… вирусул, тотушь, а гэсит каля спре еа. Ын артиколул «Екзистэ, тотушь, COVID сау медичий инвентязэ?» фемея вине ку мэртурисирь, кущетэрь ши сфатурь.